Sanfte Dämmerung legt sich über das Land ,über gemähte Wiesen ,voll vom Duft der zweiten Heu Mahd ,des GrummetIch liege im Gras und schaue den Wolken nach, die langsam gen Osten ziehen .Betrachte die kleine Wolke am linken Horizont .sie ähnelt einem Raben mit gebrochenem Flugel.l.An Abenden wie diesen ,bin ich meinem Vater nah .er verstarb als ich 10 Jahre alt war .Es waren die Abende im August die meine Erinnerung prägten . Wir standen gemeinsam im Garten schauten in den Himmel ,warteten auf die Sternbilder . Mein Vater erklärte sie uns in Liebe u Geduld .Sternenhimmel im August .Der Himmel verfärbt sich rötlich ,das Licht verwandelt sich ,noch ist es zu früh für Sterne ,zu hell.Ein Vierer Gespann weisser Wolken berührt sich ,um sich zu trennen,tanzt davon löst sich auf.Irgendwo warnt ein Fasan als ich die Wiese verlasse.Ein Hauch von Heu umweht mich .August 2019 ......