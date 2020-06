Anzeige

Aufbruch, Reise und Wiederkehr

jemand, nennen wir sie Romi ist von einer Reise zurück, vieleicht hat sie sich über Pfingsten ein paar Tage außerhalb von zu Haus gegönnt, vielleicht hatte es andere Gründe, wie auch immer, für mich jedenfalls war Reisen ein schönes Stichwort, denn "unsere" Schwalben sind zurückgekommen,



irgendwann vielleicht im Januar sind sie in Afrika aufgebrochen um eine bis zu 12.000 km lange Reise anzutreten, zurück an den Ort, wo sie geschlüpft und aufgewachsen sind, die Reisegeschwindigkeit hängt u.a. vom Wetter ab, doch Ende April, Mitte Mai sind sie meist wieder hier, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, doch inzwischen sehen wir etwa 12 bis 15 Schwalben täglich, ihr Abflug letztes Jahr im Oktober war von vornherein auf Rückkehr ausgerichtet, das ist nicht immer so, denn bei Menschen gibt es auch die Reise ohne Wiederkehr, hier ist keine Rückkehr geplant, aber es gibt auch den Wunsch der zurückgebliebenen, das es doch geschieht, und aus Pommern stammt ein kleines Ritual, das die Rückkehr festschreiben soll,



man schenkte dem, der fortgeht kurz vor dem Aufbruch einen alten Tabaksbeutel, füllte ihn mit der Erde, und übergab ihn dem, der aufbrechen wollte oder musste, mit der Bitte, er möge wiederkehren, und die Erde genau an der Stelle wieder auszuschütten von der man sie jetzt entnommen hatte



so eine Reise wird von guten Wünschen begleitet, manchmal kann sie sehr lange dauern, und meist hat sie eine Vorgeschichte, und manchmal ist sie eher traurig, manchmal wie befreit denn ein Aufbruch ist auch immer ein Abschied, doch irgendwann gab es in diesem Fall den Aufbruch, um wiederzukommen, und ich hoffe, dass es immer möglich sein wird aufzubrechen um ein glückliches wiedersehen zu erleben,



und man gern den Satz hört



schön, dass Du wieder da bist



Gerd Szallies

