Anzeige

als es noch Meister Briefmarke gab

das ist schon lange her,



doch heute wurde ich durch einen Artikel vom 21.10.2017 in der Hannoverschen Allgemeinen, HAZ, Seite 17 völlig unverhofft an ihn erinnert,



Simon Benne, der Verfasser dieses Artikels, auf den ich hier gern hinweise, beschreibt nämlich ein ähnliches Erlebnis, als er in der Straßenbahn eine Frau sah, die eine Plastiktüte von einer Bücherei in der Hand hatte, die es nicht mehr gibt, und ihm klar machte, dass es früher so einiges gab, was nicht mehr da ist,



wie zum Beispiel die 4stellige Postleitzahl und am Sonntag "Winnetou" auf DDR 2



und obwohl Simon Benne, da er jünger ist als ich, dabei an spätere Jahre denkt, ist der schmunzelnde Rückblick der gleiche,



ich kannte beides, und das Kinderprogramm vom DDR-Fernsehen schon zu einer Zeit, und in einem Alter, als man im Herbst noch selbst gebaute Drachen steigen ließ,



und im Fischladen gab es für Kinder immer eine Schillerlocke mit auf den Weg, und wenn irgendeine Geburtstagsfeier anstand, wurde beim Bäcker eine bunte Platte bestellt, die ich dann abholen musste, wobei Jutta, meine zwei Jahre ältere Nachbarin jedes Mal fragte, ob sie das kleine Schirmchen kriegte, das immer auf dem mittleren Kuchenstück aufgesteckt war,

natürlich bekam sie es, zusammen mit dem Sahnestückchen, auf dem es steckte



und natürlich die Erinnerung an Meister Briefmarke auf DDR 2, dargestellt von Heino Winkler, denn, und da waren wir uns alle einig,



das Kinderfernsehen einschließlich DDR-Sandmännchen war viel schöner als "unseres"



doch DDR 2 war auch bei den Erwachsenen beliebt, denn Montagabend brachten sie einen Spielfilm, gegen den unser Westfernsehen zumindest Montagabend keine Chance hatte



ich freue mich, dass ich durch einen Artikel an all das wieder erinnert wurde, bedanke mich bei Simon Benne, und hoffe, dass jeder von uns, vielleicht auch ganz zufällig, seine eigene Plastiktüte findet, um einige längst vergessene Momente aus vergangener Zeit in Gedanken noch einmal Revue passieren zu lassen,



für Erinnerungen, die man immer bei sich trägt, braucht man keine Plastiktüte



aber das ist ein Kapitel für sich

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: