15. Juli ist 12-Botentag

an diesem Tag sollen die 12 Apostel in die Welt gezogen sein, um das Evangelium zu verkünden,andere Quellen sagen, es ist lediglich der Tag an dem die Kirche der Aussendung der zwölf Apostel gedachte.wie dem auch sei, seit irgendwann im Mittelalter soll es auch der Tag gewesen sein, an dem die Bauern ihre "Schnitter" zur Ernte geschickt haben,so ganz ernst hat man das offensichtlich nie genommen, doch Theodor Fontane war es ein ironisches Gedicht wert,es beginnt mit dem Vers, "der Herr, der schickt den Jockel aus"und eigentlich wollte ich das auch hier bringendenn man könnte meinen, dass das Copyright an seinen 'Werken 70 Jahre nach seinem Tod erloschen ist, und Theodor Fontane starb am 20. September 1898 in Berlin und wurde dort auch beigesetztdoch hinsichtlich Copyrights gibt wohl Streit, und wie immer geht es ums Geld,und da ich nun nicht der erste sein will, der eine anwaltliche Abmahnung erhält, kann ich nur auf eine Quelle verweisen, in der die Geschichte vom Jockel für jedermann sichtbar geschrieben steht,hoffentlich mit dem Recht dazu, aber das ist nicht meine Sache, und auch nicht die Sache des Lesershier ist sie, und sie passt zu einem Bauern, der sich nach dem Schnittertag gerichtet hat, und erfährt, dass man so manches besser selber machtviel Vergnügen wünsch ich, auch denen, die sie schon kennen, kennen müssten, wenn sie Herrn Sander in Hannover in Bele und Deutsch hatten in der Zeit von 1959 bis 1962, so in etwa,könnte ja sein, das sich jemand erinnert, wenigstens darankleine Anmerkung, wir nannten BWL früher Bele,