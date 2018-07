Wir "erradelten" den Brocken für den guten Zweck

(B)Rocken ist eine Benefiz-Rennrad-Sternfahrt, bei der wir mit ca. 200 Kilometern Anlauf den höchsten Berg Norddeutschlands hinauf fahren. Wir wollten dabei keine sportlichen Rekorde aufstellen, sondern gemeinsam Spaß haben und Gutes tun.Sicher sind einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihre Grenzen gegangen, im Mittelpunkt stand aber der gemeinsame Spaß am Radfahren und nicht die schnellste Zeit zwischen Startort und Brockengipfel.Wie jedes Jahr starten wir aus verschiedenen Städten:Von Leipzig, Hannover, Arnsberg und Berlin aus galt es, den „Brocken zu rocken“ – mit dem Rennrad!Alle Einnahmen fließen zu 100% an gemeinnützige Organisationen. Die durch Muskelkraft „erfahrenen“ Startgelder, Spenden, Tombola- und Versteigerungserlöse werden ebenso gespendet, wie Sponsorengelder. Diese werden zu gleichen Teilen auf die Organisationen aufgeteilt. Leipzig unterstützt das Kinderhospiz Bärenherz, Hannover spendet seinen Anteil an das Moki Hannover und Berlin wird seinen Anteil an das Kindertages- und Nachthospiz Berliner Herz weiterleiten. In 2018 neu hinzugekommen ist das Balthasar Kinder- und Jugendhospiz in Olpe.Wir Stahlradler aus Laatzen sind Mitorganisator dieser Veranstaltung und für die "Hannover-Gruppe" verantwortlich. Und so starteten am Samstagmorgen um 07:00 Uhr 60 (!) Teilnehmer vom Maschsee aus zum Brocken. Pünktlich um 15:00 Uhr rollten wir in Elend ein, um dann dort gemeinsam mit den Gruppen aus Leipzig, Berlin und Arnsberg den Aufstieg zum Brocken in Angriff zu nehmen.Gegen 16:30 Uhr haben wir schließlich erschöpft, aber überglücklich den Gipfel des Brocken erreicht und auch das Wetter unterstützte uns an diesem Tag mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel - selbst auf dem Brockengipfel.Und falls sich nun jemand fragt, wozu das Ganze gut sein soll...ganz einfach: Mit dieser Aktion wurden allein für das MOKI in Hannover knapp 1.500 EUR Spendengelder zusammengeradelt.Ein tolles Gefühl, mit seinem Hobby wieder mal etwas Gutes getan zu haben.Mehr Infos gibts auf http://www.b-rocken.net