Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung 'Auf der Spur des Wassers'

Südlich von Hannover liegt das Wassergewinnungsgelände Grasdorf. Dieses beliebte Naturschutzgebiet ist nicht nur ein Eldorado für viele Vogelarten, sondern auch für erholungsbedürftige Städter. Für unsere abwechslungsreiche Rundtour werden wir wenig begangene Pfade nutzen und Interessantes über die Wassergewinnung in diesem Gebiet erfahren. Vom Startpunkt aus folgen wir flussaufwärts der Leine bis zur Wasserkaskade in der Höhe von Rethen. Unser nächstes Ziel ist die ca. 300jährige Stieleiche in der Leinemasch. Bald stoßen wir auf die Alte Leine, die uns ein Stück zurück zum Ausgangspunkt begleiten wird. Während der Vorwanderung zeigte sich auch ein Waschbär, ob er allerdings am 10. August für uns Zeit hat, ist aber nicht sicher.Die abschließende Mittagseinkehr ist in einem Restaurant in der Leinemasch geplant.Die ca. 8 km lange Wegstrecke laufen wir überwiegend auf unbefestigten, jedoch gut begehbaren Pfaden ohne nennenswerte Höhenunterschiede. Stöcke sind nicht erforderlich, wer möchte, sollte ein Fernglas mitnehmen. Es lohnt sich.Sie sind im zweiten oder dritten Lebensabschnitt angekommen, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z