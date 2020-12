Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Wanderung von Ingeln zur ‚Wüstung Delm‘

Interessiert? Dann einfach über den Link Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Die erste Veranstaltung des neuen Jahres führt uns zur Wüstung Delm. Der Name „Delm“, taucht in alten Unterlagen erstmals im Jahre 1432 in Verbindung mit einem mittelalterlichen Gerichtsplatz, der sich allerdings ca. 400m südlich der Siedlung befand, auf. In den Wirren der Hildesheimer Stiftsfehde verließen die Bewohner ihr Dorf und siedelten sich in den umliegenden Orten an. An den Standort des Dorfes Delm erinnert, neben der von Hecken eingefriedeten Baumgruppe der Delmer Eichen, noch heute die Gemeinde der Nachfahren, in die man durch Hochzeit oder Geburt aufgenommen wird. Ein einfacher Zuzug ist seit rund 500 Jahren nicht mehr möglich! Schauen wir uns vor Ort einmal um.Für die Pause unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘. Eine Abschlusseinkehr ist nicht vorgesehen.Wegstrecke: ca. 12 km, überwiegend auf gut befestigten Wirtschaftswegen ohne nennenswerte Höhenunterschiede. Stöcke sind nicht erforderlich.Unsere RundtourWenn Sie zu der aktiven Generation über vierzig gehören und sich gern in der freien Natur bewegen, dann sind Sie bei 49 on top genau richtig! Gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover.Für Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen nutzen Sie bitte unseren Kontakt-Link: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z