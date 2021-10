Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Von Ingeln zur ‚Wüstung Delm‘

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Ursprünglich war diese Rundwanderung für Januar 2021 vorgesehen, doch die Corona Situation ließ uns nicht starten. Nun also ein neuer Anlauf!Leicht hügelig ist diese Wanderung, aber gut zu bewältigen. Um uns herum Felder. Wenig Wald, der uns den weiten Blick versperrt und die Strahlen der Novembersonne bremsen könnte.Überwiegend auf befestigten Wirtschaftswegen führt uns der Weg nach Hotteln, wo wir unsere Pause einlegen wollen. Weiter geht es dann zur Wüstung Delm. Der Name „Delm“, taucht in alten Unterlagen erstmals im Jahre 1432 in Verbindung mit einem mittelalterlichen Gerichtsplatz auf, aber dazu mehr während der Wanderung. An den Standort des Dorfes Delm erinnert, neben der von Hecken eingefriedeten Baumgruppe der Delmer Eichen, noch heute die Gemeinde der Nachfahren, in die man durch Hochzeit oder Geburt aufgenommen wird.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z