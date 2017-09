Unerwarteter Sonnenschein lässt die Laatzen Gospel Singers doch die Boßelkugeln rollen

Doch dann zeigte sich das Wetter gnädig und so wurden kurzerhand die im Kofferraum lagernden Boßelkugeln herausgeholt und eine Boßelstrecke am nahen Kronsberg festgelegt. In drei Teams machten sich die Laatzen Gospel Singers auf den Weg. So manche Kugel landete im Graben oder in den Hecken am Wegesrand. Nebenbei wurden auch noch Fragen zu einem Märchenquiz beantwortet. Das gemeinsame Grillen mit köstlichen Salaten und Beilagen und die Überreichung des Wanderpokals an die Siegermannschaft bildete dann den krönenden Abschluss des Tages.Fotos:Klaus TempusHenrike BeurerHeike Krull