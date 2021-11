Table Quiz im Stadthaus

Wichtiger Hinweise:



im Rahmen des-Projektes „“ desLange genug lagen die Quizgehirnzellen auf Eis. Jetzt soll es wieder losgehen.Maren und Steffen freuen sich auf einen kniffligen Abend und wollen die Köpfe rauchensehen. Das Table Quiz im November steht ganz im Zeichen „Natur verbindet“. Wie passend, denn die Wunschkategorie der letzten regulären Siegergruppe „Die Fantastischen 5+2 “ laute-te „Naturwissenschaften“.Jetzt heißt es: vorbereiten, lesen oder den Abend einfach so genießen. Da das Table Quizgrundsätzlich in Gruppen gespielt wird, kann man sich gar nicht blamieren - einer weißimmer irgendwas. Und am Ende steht nicht der Gewinn, sondern der Spaß und das „Aha-Erlebnis“ im Vordergrund.Die Quizmaster/in laden Sie zum nächsten Table Quiz amins Stadthaus (Marktplatz 2 Mehrzweckraum I, II, III, Laatzen - Einlass ab 18:15 Uhr) herzlich ein.Aufgrund der aktuellen Coronalage ist eine Anmeldung nötig, da nur eine begrenzte Anzahlteilnehmen kann. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.table-quiz.com oder per E-Mail an info@table-quiz.com oder per Telefon unter 0511 8205 8012.Knabbereien und Getränke bringen die Gruppen selber mit. Gläser werden bereitgestellt. Der Eintritt ist kostenlos!Dieses Table Quiz findet im Rahmen des Programms „Natur verbindet“ vom Stadtteilbüro Laatzen-Mitte und JuKus e. V. statt und wird durch dasgefördert.Das Table Quiz findet unter Einhaltung derstatt. Alle Teilnehmerinnen müssen am Abend eine Bescheinigung vorlegen, dass sie genesen bzw. geimpft sind. Eine Teilnahme ohne Bescheini-gung ist nicht möglich! Ebenso müssen vor Ort die Kontaktdaten per Luca-App oder Kontaktformular erhoben werden. Das Hygienekonzept ist auf der Webseite https://www.table-quiz.com/hygienekonzept einzusehen.