Table Quiz im Stadthaus

Kurz zusammengefasst:

Anfang Dezember, kurz vor dem Nikolaus ist es wieder soweit. Maren und Steffen freue sich schon jetzt auf den nächsten Table Quiz Abend im Stadthaus. Dieses Mal wird es weihnachtlich. Da Maren und Steffen absolute Weihnachtsmenschen sind, soll das Quiz euch die Weihnachtslaune einhauchen. Nach dem beim letzten Mal die Technik bereits ein wenig erweitert wurde; naja sagen wir wie es ist, es gab eine neue Lampe; hoffen wir, dass unsere neue Technik, spätestens am 5. Dezember überzeugt. Die Marke Eigenbau sieht jedenfalls in den eigenen vier Wänden schon mal super aus! Drückt uns die Daumen, dass im Café im Stadthaus alles genauso schön wird, wie erhofft.Die Wunschkategorie für das nächste Quiz lautet: 30 Jahre Mauerfall.Wer sich schon jetzt anmelden möchte, kann dieses gerne tun. Ihr habt dazu folgende Möglichkeiten. Ihr könnt eine E-Mail an info@table-quiz.com mit eurem Namen, der Anzahl an Mitspielerinnen und Mitspieler (max. 6 Personen pro Gruppe) und am besten schon einen Gruppennamen. Umso ausgefallener der Name desto schöner. Ihr könnt aber auch ganz einfach das Anmeldeformular auf der Veranstaltungsseite ausfüllen, dann seid ihr in wenigen Sekunden angemeldet.Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung. Einiges findet ihr schon auf www.table-quiz.com oder ihr schreibt einfach an info@table-quiz.com Wir freuen uns auf euch!Die Quizmasterin Maren und der Quizmaster Steffen05.12.2019 um 19:00 UhrIm Stadthaus Café, Marktplatz 2, 30880 LaatzenTable Quiz mit Maren und Steffen. Wir spielen 5 Kategorien, eine davon ist die oben genannte Wunschkategorie. Die anderen sind noch geheim. Pro Kategorie gibt es ca. 8 Fragen, die gemeinsam in der Gruppe erraten werden. Die Antworten werden auf einem Antwortbogen eingetragen und nach jeder Kategorie bei den Quizmastern abgegeben.Der steht nicht im Vordergrund regt aber zur Spannung an. Da in Gruppen geraten wird, muss man keine Angst haben, mal nichts zu wissenWir bitten Sie Getränke und Snacks für sich mitzubringen, Gläser stehen für Sie bereit!Direkt bei uns per Mail: info@table-quiz.com oder auf der Seite http://www.table-quiz.com oder per Telefon 0511 8205 6112Der ist für euch alle frei!