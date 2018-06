Siegerehrung für das Firmenschießen in Ingeln

Rekordbeteiligung bei dem beliebten Wettbewerb

Der Schützenverein Horrido Ingeln von 1920 e.V. hatte die in Ingeln-Oesselse ansässigen Firmen, Institutionen, Clubs und Vereine wieder zum alljährlichen großen Schießwettbewerb um die begehrten Pokale und Auszeichnungen eingeladen.Der 1. Vorsitzende Andreas Aue: "Es war das beste Firmenschießen seit 1979, als wir dieses zum ersten Mal ausgeschrieben hatten: 51 Mannschaften, 314 Teilnehmer und über 1.000 geschossene Sätze – so viele hatten wir bisher noch nie. Das zeigt uns, wie anhaltend beliebt dieser Wettbewerb ist und dass wir uns damit sogar weiterhin steigern.Mein besonderer Dank gilt allen aus dem Schützenverein, die für die Organisation und die Betreuung gesorgt haben."Die Mannschaften hatten bereits im Januar und Februar an etlichen Terminen an dem Vergleichskampf im Ingelner Schützenhaus teilgenommen, wobei wiederum viele Teilnehmer an mehreren Schießterminen versuchten, den besten Schuss für ihr Team zu platzieren.Wie auch in den vergangenen Jahren wurde es dann manchmal durchaus recht spät, denn diese mittlerweile fest etablierte Veranstaltung im Ingelner Schützenhaus ist nicht nur ein spannender Schießwettbewerb, sondern wird auch gerne für einen ausgiebigen "Klönschnack" genutzt.Die Preise wurden nun am vergangenen Freitagabend unter großem Jubel während des traditionellen Kommers im Festzelt zum Auftakt des Schützenfestes in Ingeln-Oesselse überreicht.Entscheidend für die Platzierung war der jeweils beste Schuss von 2 Schützen – das heißt, der beste hieraus zusammengezählte Gesamt-Teiler aus jeder Mannschaft.Wegen der hohen Beteiligung vergab der Verein 10 Pokale und Urkunden für die besten Einzelschützen sowie 3 für die besten Mannschaften:1 Kostya Sikorski Teiler 7,02 Uwe Klokow 7,63 Klaus Specht 8,74 Jens Kubitzke 8,75 Steffen Häpke 8,96 Gunnar Pahlke 12,37 Kim Roloff 12,48 Thomas Kasten 13,19 Lea Flake 16,210 Leon Quirce 17,21 Freiwillige Feuerwehr (Aktiv) Teiler 25,42 Steffi's Rasselbande 27,83 Mannschaft Pareidt 31,9