Radtour zum Koldinger See

ADFC und NABU laden zu einer Radtour um den Großen Koldinger See ein. Unterwegs werden wir nach Wasservögeln Ausschau halten, Singvögeln zuhören und ihre Arten bestimmen.



Bringt Ferngläser mit! Der renaturierte Kiesteich zieht im Frühling viele Zugvögel an. Ganz in der Nähe brütet ein Fischadler-Pärchen. Auf nur 12 km Strecke werden wir viele Tierarten entdecken.



Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem NABU Naturschutzzentrum, Ohestraße 14, 30880 Laatzen. Vor dort fahren wir durch die Leinemasch zur Seenplatte und dort zu den schönsten Aussichtsplätzen.