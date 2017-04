Gänsehautgefühl auf zwei Rädern...

Faszination Tempo, fahren in der Gruppe, RTF´s, Rennen, gemeinsame Erlebnisse, zusammen Freude und Leid(en) teilen…das alles gibt es im Verein. Die Fahrten im Verein bieten zahlreiche Vorteile. Man kann zum Beispiel von erfahreneren Fahrern lernen und man motiviert sich leichter auf das Bike zu steigen, wenn man sich auf seine Freunde im Verein freut. Das hilft sogar, wenn das Wetter nicht so gut ist wie erhofft.Den richtigen Verein zu finden ist nicht leicht. Gelegentlich hört man noch Geschichten von Radsportvereinen, die neue Fahrer in Grund und Boden fahren und sie weit ab von der Heimatstadt zurück lassen. Das soll dann so eineArt Einstandsritual sein. So etwas gibt es bei uns nicht.Unser Motto lautet:Bei Stahlrad Laatzen hat man jede Menge Spaß!Der etwas andere Verein...und die ganze Welt des Radsports...wir starten gemeinsam, fahren gemeinsam unsere Touren und kommen gemeinsam an!Das heißt nicht, dass nicht auch wir mal Windkante fahren oder auf den Schnitt schauen, aber eben nicht ausschließlich.Viele machen sich allerdings Sorgen und treten deshalb keinen Radsport-Verein bei. Bin ich schnell genug? Werde ich einen Unfall verursachen? Kann ich die Distanzen überhaupt fahren? Doch diese Gedanken müssen nicht sein.Deine erste Vereins-Fahrt wird sicher ein tolles Erlebnis. Komm einfach vorbei, fahre mit uns und hab Spaß. Alles andere ergibt sich dann…Wir haben übrigens auch eine aktive Frauentrainingsgruppe und immer wieder Donnerstags treffen sich die Kinder zum Kindertraining.Weitere Infos und unsere Trainingszeiten gibt es unter: http://www.stahlradlaatzen.de/pages/training.html