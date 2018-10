Ein Tag mit Freunden in Quedlinburg

Aber am Montag war es endlich so weit. Bei bestem Herbstwetter und strahlendem Sonnenschein machten Wilhem und ich uns auf, zu einem Tagesausflug nach Quedlinburg.Dort trafen wir uns mit Ralf Springer und seiner Frau Marlies, die sich gemeinsam mit uns auf eine fast 5stündige Exkursion durch diese wunderschöne Stadt machten und sich als sehr versierte Fremdenführer entpuppten.An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Beiden für diesen erlebnisreichen, spannenden und harmonischen Tag.Unsere Fotoausbeute ist recht umfangreich. Einige, ausgewählte Eindrücke möchten wir Euch hier zeigen. Wie immer eine Co-Produktion...;-))))