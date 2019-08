Ausflug der Ortsfeuerwehr Laatzen nach Wolfsburg

PRESSEINFO STADTFEUERWEHR LAATZEN 25.08.2019



Eine kleine Premiere war dieses Jahr der Ausflug der Ortsfeuerwehr Laatzen, denn nicht mit dem Bus

steuerten die Reisenden das Ziel an, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Zielpunkt

angekommen beschäftigten sich die Feuerwehrleute ebenfalls mit Mobilität, nun in der Autostadt.



Gegen 8 Uhr startete die leider nur aus gut 30 Teilnehmern bestehende Gruppe mit der Stadtbahn gen

Hannover, von dort aus brachte der Zug "Enno" die Laatzener sicher nach Wolfsburg. Nachdem sich alle

am Frühstücksbuffet gestärkt hatten ging es ins Phaeno und/oder die Autostadt. Ein Kombiticket für

beide Attraktionen machte dieses möglich.



In der Autostadt lockten die Pavillons der einzelnen Marken des Konzerns Volkswagen, ob Skoda, Seat oder

die Nutzfahrzeuge, immer wieder trafen sich Gruppen von Laatzenern beim Rundgang. Viel zu sehen gab es

auch außerhalb der Hallen: Eine nach gebaute Autobahn zeigte die Entstehung der Schnellstraße und etliche

Beläge, die in den letzten 100 Jahren beim Bau verwendet wurden. Neben dem Zeithaus wagten sich "drei ältere

Herren" auf ein zukünftiges Verkehrsmittel: Mit knapp 25 Kilometern fuhren sie etliche Runden mit

E-Rollern, den sogenannten "Scootern", durch einen Parcours. Im Empfangsgebäude konnten die Laatzener

anhand von "messerscharf zerteilten" Fahrzeugen das Innenleben der Autos sehen. So konnte man genau

in die Holme und Sitze der Autos von außen hineinblicken. Anhand von kurzen Filmen wurde dort ebnenfalls

die Produktion gezeigt.



Im Phaeno standen natürlich die Experimente in Vordergrund. Eine Brücke aus vorgefertigten Dreiecken zu bauen

oder Energie beim Drehen von Rollen zu erzeugen, alles konte ausprobiert werden. Ein "schiefes Haus" sorgte

für das Täuschen des Gleichgewichtes und der Augen, denn ein Ball rollte den Berg raus und nicht herunter.

Einige Laatzener waren auch sehr mutig und nahmen in einem nachgebauten Raum Platz. Als die Tür geschlossen war

drehte sich das Inventar, man selber blieb gerade sitzen, trotzdem dachte die Teilnehmer an laufende Über-

schläge in dem Raum. Ein Gewitter im Zentrum des Phaeno stieß ebenfalls auf großes Interesse. Eine Mitarbeiterin

in einem speziellen Anzug tanzte in dem Gewitter und die Blitze taten ihr nichts an, zuckten aber doch in

ihre Hände. Auch eine Leuchtstoffröhre brachte die Energie zum Leuchten.



Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ging es dann wieder nach Laatzen zurück. Mit einem 3-gängigen Buffet bei

einem Italiener in Alt Laatzen beendete die Gruppe den Tagesausflug nach Wolfsburg. Bis gegen 22 Uhr saßen

die Fahrtteilnehmer noch bei Rotwein, Bier und Grappa zusammen.