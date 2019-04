Übung an Autohaus - fünf Vermisste

Mit 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen rückte die Ortsfeuerwehr Laatzen im Rahmen ihreswöchentlichen Übungsdienstes zum Autohaus Langenstrassen in der Senefelder Straße aus.Gruppenführer und Übungsleiter Kai Tischler hatte zusammen mit Geschäftsführer Frank Langen-strassen ein dramatisches Szenario vorbereitet: Wegen eines Kurzschluss gerieten eineMaschine sowie an anderer Stelle eine Lampe in Brand, fünf Mitarbeitern war der Weg insFreie durch den starken Rauch verwert. Mit einer Nebelmaschine waren das Lager sowiedie Werkstatt komplett verraucht worden.Die Besatzung des ersten eintreffenden Fahrzeugs rüstete sich schon auf der Anfahrt mitAtemschutzgeräten aus, umgehend konnte vor Ort mit der Personensuche begonnen werden. Mitarbeiterund Freunde des Familienbetriebes hatten sich als "Opfer" zur Verfügung gestellt. EinePerson "versteckte" die Übungsleitung im Hochlager, weitere in einer Grube, dem Lager sowiein der Werkstatt. Damit sich der Rauch nicht weiter verbreitet setzten die Retter im Büro zweimobile Rauchverschlüsse in die Türrahmen. Nach wenigen Minuten konnte der erste Mitarbeiter insFreie getragen werden. Einen Verletztensammelplatz richteten die Retter vor dem Autohaus ein.Von der hinteren Gebäudeseite betraten weitere Trupps unter Atemschutz das weiträumige undstark vernebelte Gebäude. Auch hier trugen die Helfer bald "Verletzte" in Bergetüchern ausder Halle. Außerdem sorgte ein sogenannter "Düsenschlauch" für einen Wasserschleier zumNachbargebäude. So wurde einen weitere Brandausbreitung Richtung Osten verhindert.Mit mehreren C-Rohren löschten weitere Trupps die Flammen im Inneren des Gebäudes. Über eineSteckleiter gelangten die Helfer sogar auf das Dach und konnten so die Ausbreitung der Flammenkontrollieren.Das erste Mal im Einsatz, wenn auch nur zu einer Übung, war der erst am letzten Sonnabend in Dienstgestellte Einsatzleitwagen -ELW 2. Hier liefen alle Meldungen zusammen und weitere Einheiten hättenalarmiert werden können.Gegen 20 Uhr beendete Gruppenführer Kai Tischler mit einer positiven Bilanz die Übung:"Die Suche und Rettung der Vermissten hat sehr gut geklappt", freute er sich.Die Firma Langenstrassen bezog am 10. Juni 1978 den jetzigen Standort in der SenefelderStraße. 15 Mitarbeiter sorgen für Reparatur und Service. Im Schauraum stehen 15 Personenwagen,in der Werkstatt weitere zur Reparatur. Gasflaschen, Öle und Fette sorgen für eine weitereBrandlast. Für einen eventuellen Einsatz besitzt die Ortsfeuerwehr nun sehr gute Ortskenntnisse.An diesem Abend beging Seniorchef Klaus Langenstrassen seinen 80. Geburtstag. Im Korb der Drehleiterkonnte er aus etwa 23 Metern Höhe seinen Firmensitz sowie das Zentrum von Laatzen aus einerungewöhnlichen Perpektive genießen. Mit einem lauten "Gut Wehr" bedankten sich die Laatzener für dasÜbungsobjekt "Autohaus". In den letzten Jahren ist es immer schwieriger geworden Objekte für Übungenzu finden.Fotos: Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen. Diese Fotos dürfen nur im Rahmen der Berichterstattung zu dieser Pressemeldung unterNennung der Quelle verwendet werden.