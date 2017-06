Stadtpokal der Kinder- und Jugendfeuerwehr in Gleidngen

Stadtpokal der Kinder- und Jugendfeuerwehr in GleidingenLauter Jubel herrschte am Sonnabend in der Zeit von 12 Uhr - 17 Uhr auf dem Sportplatz in der Oesselser Straße in Gleidingen, denn die Kinder- und Jugendfeuerwehren aus dem Laatzener Stadtgebiet trugen dort ihre Wettkämpfe zum Stadtpokal aus. Während die Jugendlichen an drei Teilen ihr Geschick und ihre Fähigkeiten unter dem Thema Feuerwehr meisterten, standen bei den Kindern Geschicklichkeit und Spaß im Vordergrund.Die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr traten mit fünf Gruppen aus den vier Ortsfeuerwehren dieses Jahr an. Immer in Staffelbesetzung (sechs Personen) mussten drei verschiedene Teile absolviert werden. Schiedsrichter aus der benachbarten Kommune Sehnde schauten dem Feuerwehrnachwuchs dabei genau über die Schulter und notierten Fehler sowie die genauen Zeiten. Beim Teil A galt es einen Hindernislauf über eine Hürde, eine Leiterwand und einen Tunnel auf Zeit zu durchlaufen und dabei noch eine Schlauchleitung zu verlegen. Im Teil B wurden allgemeine Wissensfragen gestellt und solche zum Feuerwehralltag, diese mussten beantwortet werden. Beim 3.Teil galt es mit 400 Litern Wasser einen Löschangriff durchzuführen. "Damit die 1. Gruppe keinen Vorteil von trockenen Schläuchen hat wurden diese vorher gespült", erläuterte Stadtjugendwart Jan Kasten vor dem Wettkampf.Bei den Kindergruppen stand der Spaß im Vorgrund. An insgesamt zehn Ständen war das Geschick der Gruppe gefragt. Flummys mussten innerhalb von drei Minuten in mehrere Gläser geworfen werden, wobei die "Hüpfebälle" aber nicht immer im Glas blieben. Auch Murmeln in verschiedenen Eingängen eines Papphauses zu versenken, gestaltete sich schwieriger als gedacht. Zwei Kinder versuchten ebenfalls zusammen in einer Hose (einer das linke einer das rechte Bein) einen Ball in einer Kelle über einen Parcours zu balancieren. Die Freude der Kinder im Alter ab sieben Jahren konnte man im herzhaften Lachen und den vielen Anfeuerungsrufen erkennen.Etwa 200 Gäste verfolgten das Spektakel auf dem Sportplatz, bei Gegrilltem und kühlen Getränke blieben am Sonnabend so einige Küchen in Gleidingen kalt, da die Eltern und Verwandten ihre Kinder anfeuerten. Manche hatten dazu eigens eine alte Handsirene mitgebracht.Am 23. September ist wieder eine größere Aktion der Kinderfeuerwehr geplant: In Rethen findet rund um das Feuerwehrhaus der Geburtstag der Kinderfeuerwehr statt, seid nunmehr 10 Jahren besteht die Gruppe aus Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zehn Jahren. Es wird dann groß gefeiert.Über neue Mitglieder würden sich beide Gruppen sehr freuen, weitere Informationen gibt es im Internet unter der jeweiligen Ortsfeuerwehr.Fazit zur Siegerehrung gegen 17 Uhr:Jugendfeuerwehr: 1.Platz Rethen 1 1975 Punkte2.Platz Ingeln-Oessele 1 1950 Punkte3.Platz Gleidingen 1939 Punkte4.Platz Ingeln-Oesselse 2 1919 Punkte5.Platz Laatzen 1853 PunkteHier die Ergebnisse der Kinderfeuerwehr:5. Platz 590 Punkte Rethen rot4. Platz 630 Punkte Rethen blau3. Platz 680 Punkte Laatzen gelb2. Platz 700 Punkte Laatzen blau1. Platz 710 Punkte Ingeln-Oesselse blau