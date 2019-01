Spende der Sparkasse Hannover - Persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr Gleidingen erweitert

Laatzen : Feuerwehr Gleidingen |

Durch eine großzügige Spende der Sparkasse Hannover, war es der Ortsfeuerwehr Gleidingen möglich, Helmlampen für die im letzten Jahr angeschafften Helme zu beschaffen.

Die persönliche Schutzausrüstung, worunter die Einsatzuniform, Stiefel, Helm, Handschuhe und Gurt zählen, ist ein wichtiger Punkt bei den Freiwilligen als auch bei den Berufsfeuerwehren. Schließlich schützt diese die Feuerwehranghörigen während Ihrer Tätigkeiten vor Hitze, Kälte, Feuer oder mechanischen Einwirkungen. Umso wichtiger ist es, die Schutzausrüstung stets auf dem neuesten Stand zu halten. Wie in den Vorjahren, wurde auch im vergangenen Jahr die Schutzausrüstung der aktiven Abteilung seitens der Stadt Laatzen weiter verbessert. Mit der Einführung des neuen Vollschalenhelms vom Typ Rosenbauer HEROS-Titan sind nun alle Kameraden, was die persönliche Schutzausrüstung und vor allem die Sicherheit angeht, auf dem neuesten Stand. Durch eine großzügige Spende der Sparkasse Hannover, in Höhe von 1.000,00 €, war es der Ortsfeuerwehr Gleidingen nun zusätzlich möglich, leistungsstarke, in den Helm integrierbare, explosionsgeschützte LED-Helmlampen zu beschaffen. Diese übergab die Vertriebsdirektorin (Vertriebsgebiet Laatzen) Frau Bettina Bunse nun beim letzten Treffen an den stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Gleidingen, André Oestreich. Oestreich bedankte sich für die erneute Zuwendung und lobte das Engagement der Sparkasse Hannover. Nun geht allen Kameraden ein Licht auf, scherzte Bunse. Mehr unter: http://www.FW-Gleidingen.de