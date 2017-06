PKW contra Straßenbahn

Straßenbahn fährt gegen PersonenwagenAm heutigen Montag gegen 12.10 Uhr kollidierten auf der Kreuzung Erich-Panitz-Straße/Robert-Koch-Straße ein roter VW-Golf mit einer Straßenbahn vom Typ "Silberpfeil" der Üstra. Bilanz: Zwei leicht verletzte Personen im PKW, keine Verletzten in der Straßenbahn sowie Totalschaden am Personenwagen.Der 62-jährige Laatzener kam mit seinem roten Wagen aus der Robert-Koch-Straße und wollte nach links Richtung Rethen abbiegen. Genau auf der Kreuzungsmitte erfaßte die Straßenbahn das Heck des VW, glücklicherweise an der hinteren Tür. Die erste Meldung lautete "Person eingeklemmt". Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Fahrer aber schon über die Beifahrertür gerettet. Seine 52-jährige Begleiterin saß noch im Wagen. Kräfte der Feuerwehr klemmten die Batterie ab. Mit dem Rettungswagen kamen beide leicht verletzten Personen in ein Krankenhaus.In der Bahn blieben der 42-jährige Fahrer als auch sämtliche Fahrgäste unverletzt. Die Üstra setzte einen Schienenersatzverkehr ein.Gegen 13.30 Uhr war die Strecke wieder frei.Fotos anbei, alle: Senft