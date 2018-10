Ortsfeuerwehr Laatzen bekommt ein neues Fahrzeug und feiert anschließend "20 Jahre Feuerwehrhaus"

Durch die stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Rohde wurde am Sonnabend ein überdimensionaler Schlüssel an Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald überreicht, dieser gehört zu einem neuen Hilfeleistungslöschfahrzeug -HLF 20. Das Fahrzeug traf Ende August in Laatzen ein, vorher hatten es die Kameraden in Luckenwalde abgeholt. Das Fahrgestell lieferte Mercedes, den Aufbau Rosenbauer. Mit einem Wassertank von 2000 Litern Wasser und umfangreicher Ausrüstung zur technischen Hilfeleistung rückte das Fahrzeug schon zu etlichen Einsätzen aus.Ab 19 Uhr startete dann die Feier zum 20. Geburtstag des Feuerwehrhauses im Sankt-Florian. Zu den Gästen zählten neben dem Architekten auch Vertreter aus Rat und Verwaltung sowie die Freunde aus Hofbieber/Rhön. Mit Live-Band, Ochenbraterei und Cocktailwagen bestens ausgestattet, feierten die 200 Gäste bis gegen 4 Uhr am frühen Morgen.Bilder anbei, alle: Senft