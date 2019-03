Neue Internetpräzens der Ortsfeuerwehr Gleidingen

Laatzen : Feuerwehr Gleidingen |

Ein wenig in die Jahre gekommen, doch immer noch voller Informationen. So könnte man die seit Juli 2003 existierende Homepage der Ortsfeuerwehr Gleidingen beschreiben.

Doch da die Anforderungen der Benutzer an eine moderne Homepage der heutigen Zeit stetig gestiegen sind, wurde die altbewährte Internetpräsenz der Ortsfeuerwehr nun zu Gunsten einer Neueren ersetzt. Pünktlich zum Wochenende stellte der Webmaster die neu erstellte Homepage online, und ließ diese im neuen Design erstrahlen. Es wurde sehr darauf geachtet, Wichtiges so gründlich wie möglich darzustellen, auf Überflüssiges zu verzichten, und den Benutzern mit einer übersichtlichen Navigation die Möglichkeit zu bieten, so rasch wie möglich zu dem Thema zu gelangen, welches sie interessiert. Dabei stehen natürlich Einsätze sowie aktuelle Aktivitäten der Ortsfeuerwehr Gleidingen ebenso im Vordergrund wie die Fahrzeuge oder die einzelnen Abteilungen. Wenn wir Sie nun Neugierig gemacht haben, zögern Sie nicht uns mal zu besuchen. Unter http://www.FW-Gleidingen.de ist bestimmt auch etwas zu finden was Sie Interessiert!