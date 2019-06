Feuer in einem Verwaltungsgebäude - Übung der Feuerwehr

PRESSEINFO STADTFEUERWEHR LAATZEN 12.06.2019



Mit 40 Kräften und sechs Fahrzeugen rückte die Ortsfeuerwehr Laatzen am Mittwochabend gegen 19.20 Uhrwegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zum Verwaltungsgebäude der Deutschen Rentenversicherung (DRV)in Laatzen-Mitte aus.Schon von weitem konnte man eine Person winkend auf dem Dach entdecken.Außerdem berichtete ein Räumungshelfer aufgeregt von einem Feuer in der Druckerei mit drei Vermissten und einerin einem Rollstuhl sitzenden Person in der 3.Etage. Dieses Szenario war Ausgangspunkt einer Übung der OrtsfeuerwehrLaatzen, die Yannic Schollmeyer und Patrick Lockemann zusammen mit den Mitarbeitern der DRV in Szene gesetzhatten.Zugführer Rene Stuckenberg teilte sofort die Fahrzeugen den unterschiedlichen Einsatzpunkten zu. Über die Dreh-leiter rettete ein Trupp den Haustechniker auf dem Dach (dargestellt von einem Mitarbeiter des technischenDienstes). Gut gesichert gelangte er im Korb nach unten. Parallel dazu rüsteten sich insgesamt drei Trupps mitAtemschutz aus und retteten die drei Vermissten in der Druckerei. Wegen des verklebten Gesichtsfeldes der Maskekeine leichte Aufgabe, denn die Suche erfolgte "fast im Blindflug". Gegen 19.57 Uhr war auch dort die letzte Persongefunden und auf einer Trage zum provisorisch errichteten Verletztensammelplatz in einem Carport gebracht. Mitzwei C-Rohren wurde der Brand in der Druckerei schließlich gelöscht. Zur Wasserversorgung bauten die Retter eineSchlauchleitung bis hin zu einem Hydranten an der Straße Lange Weihe auf. Etliche Schläuche mussten dafür verlegtwerden. Eine weitere Herausforderung war die Rettung einer mobilitätseingeschränkten Person aus der 3. Etage. Ineinem Rettungsstuhl ging es für den jungen Mann im Treppenhaus abwärts. Vier Helfer ließen den speziellen Stuhlleicht über die Rollen sowie die Gummikette über die Stufen gleiten. Auch hier dauerte die Rettung nur wenige Minuten.Im neuen Einsatzleitwagen vor der Hauptverwaltung der DRV gingen alle Meldungen zusammen, fiktiv wurden vondort aus noch weitere Rettungsmittel alarmiert und Stadtalarm ausgelöst. An diesem Abend rückten allerdings keineweiteren Kräfte an, da nur die Ortsfeuerwehr Laatzen alleine übte.Ein Dank gilt der DRV für das Übungsobjekt und die gekühlten Getränke während der Nachbesrechung vor demGebäude. Bei der Gelegenheit konnte auch gleich die Handhabung des Rettungsstuhls ausprobiert werden.Vom neuen Baugebiet sowie von der Straße Lange Weihe aus verfolgten etliche Bewohner die Übung der Feuerwehr,die "blinkend in Blau" vor dem Gebäude stehenden Fahrzeuge vermittelten ein echtes Einsatzszenario.Fotos: Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen. Diese Fotos dürfen nur im Rahmen der Berichterstattung zu dieser Pressemeldung unter Nennung der Quelle verwendet werden.