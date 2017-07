Ferienpass bei der Feuerwehr

Ferienpass bei der FEUERWEHRInsgesamt 15 Kinder fanden am Sonnabend den Weg ins Laatzener Feuerwehrhaus, im Rahmen des Ferienpasses 2017 verbrachten die Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 15 Jahren drei spannende Stunden bei den ehrenamtlichen Helfern der Feuerwehr.nDie sieben Betreuer der Kinder- und Jugendabteilung hatten sich viele Aktionen ausgedacht, um bei den Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommen zu lassen. Und ganz nebenbei wurde auch noch ordentlich über die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr informiert. Gegen Mittag waren Gruppen zu jeweils fünf Personen und einem Betreuer im Haus der Feuerwehr unterwegs, um bei einer Rallye zahlreiche Fragen zu beantworten. Wie lauten die 5-W-Fragen bei einem Notruf? Wie viele Blaulichter hat die Drehleiter? Wie lautet der Name des Feuerwehrbootes? Wie viele Gurte hängen in der Fahrzeughalle? Bei der Beantwortung kamen die Besucher durch sämtliche Räume des großen Hauses im Sankt-Florian-Weg. Richtig "Action" gab es an der Spritzwand. Dort spritzten die Ferienpasskinder zielgenau in die Fenster einer Hausfassade. Volle Konzentration war beim Umsetzen eines Schaumkusses von einem Pylonen auf den anderen gefragt. Mit dem Spreitzer (langsam und behutsam musste hier gearbeitet werden) wurde die Süßigkeit vorsichtig umgesetzt.Die Kinder- und Jugendabteilung pausiert derzeit in den Sommerferien, nach deren Ende treffen sich die Jungen und Mädchen ab sieben Jahren (Kinderfeuerwehr) wieder freitags ab 16 Uhr und die Jugendlichen ab 16 Jahren um 16.45 Uhr im Feuerwehrhaus.