Erste-Hilfe-Vormittag für Kinder im Alter von ca. 7 - 11 Jahren

Laatzen : Familienzentrum Rethen |

Die Praxis zeigt: auch Kinder können Leben retten und Notrufe absetzen. Wer beispielsweise bei Youtube nach "999 call boy" sucht, findet eine Sammlung von Notrufen, mit denen 4- und 5-jährige Kinder ihre Eltern gerettet haben.



An diesem Vormittag haben wir einen Gast, und zwar "Ole". Und Ole wird mit SPiel und Spaß den Kindern die wichtigsten Dinge der Ersten Hilfe zeigen: was mache ich, wann Mama oder Papa sich nicht mehr bewegen? Wie kann ich mit dem Telefon Hilfe bekommen? Was mache ich, wenn nachts der Rauchmelder piept und Mama und Papa nicht kommen?



Kinder von ca. 7-11 Jahren können daran teilnehmen, Kosten pro Kind: 15,- € (Ermäßigung bei Geschwistern und auf Anfrage - am Geld soll es nicht scheitern).



Anmeldung und Informationen per Telefon unter 0511/969 28 16 oder per Mail unter info@leineretter.de