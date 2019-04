Erste-Hilfe-Kurs in Laatzen

Laatzen : Familienzentrum Rethen |

Erste Hilfe zu können ist lebensrettend! Jeder wird früher oder später in die Verlegenheit kommen, dass ein Lebenspartner, Freund oder Verwandter in eine lebensbedrohliche Situation kommt. Dann sind die ersten fünf Minuten entscheidend. Es gibt einige wenige Maßnahmen, die jeder beherrschen sollte, um in diesen Fällen die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken.





Der Lehrgang dauert 8 Stunden und findet von 9:30 - 17:30 Uhr statt.



Kosten: 30,- € pro Person



Bescheinigung: Am Ende der Kurses gibt es eine Bescheinigung, die z.B. für den Erwerb eines Führerscheins oder für die Juleica gültig ist



Anmeldung und Informationen per Telefon unter 0511/969 28 16 oder per Mail unter info@leineretter.de