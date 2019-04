Erste Hilfe bei Kindernotfällen - Kurs in Laatzen

Vergiftung

Ersticken

Bewußtlosigkeit

Verbrennungen

Sonnenstich

Blutungen

Unfälle im Kinderalter passieren immer wieder. Bereiten Sie sich darauf vor, damit Sie im Fall der Fälle wissen, was zu tun ist. Lernen Sie an einem Tag in einem Kurs "Erste Hilfe bei Kindernotfällen" die wichtigsten Maßnahmen bei Unfällen und Erkrankungen, z.B.:Auf die Prävention kommt nicht zu kurz.Anmeldung und Informationen per Telefon unter 0511/969 28 16 oder per Mail unter info@leineretter.de