Bowlingturnier von Polizei, Feuerwehr und DRK

Bowlingspaßwettkampf bei den Laatzener Helfern von Polizei, Rettungsdienstund Feuerwehr - schon seit sieben Jahren jährliche Treffen außerhalb des DienstesSeit sieben Jahren treffen sich halbjährlich die Beamten der Laatzener Polizei, die Sanitäterder Laatzener Rettungswache sowie die ehrenamtlichen Helfer der Ortsfeuerwehr Laatzen zueinem Vergleichswettkampf im Bowling. Sogar einen Pokal gibt es bei dieser "sportlichen Betä-tigung außerhalb der Dienstzeit" für die Sieger. Dieses Jahr ging der Pokal an die OrtsfeuerwehrLaatzen.Jede der drei Behörden bzw. Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) stellte dabei zweiMannschaften mit jeweils sechs Spielern. Während des Abends spielten die Teams gut drei Stundenauf einer großen Bowlingbahn um Punkte, jede Gruppe absolvierte dabei drei Spiele. "Auch in diesemJahr war die Veranstaltung mit 40 Teilnehmern wieder ein voller Erfolg", freute sich Mitorganisator ReneStuckenberg von der Laatzener Feuerwehr. Bei der Veranstaltung steht der Spaß am gemeinsamensportlichen Wettkampf und die Kommunikation außerhalb von Einsätzen im Vordergrund. Viele Gesprächevon gemeinsamen Einsätzen und Anekdoten von den zurückliegenden Bowlingturnieren machten andiesem Abend die Runde. Letztendlich siegten die Laatzener Feuerwehrfrauen und -männer nachPunkten. Der Pokal ziert nun die Vitrine im Eingangsbereich der Feuerwache im Sankt-Florian-Weg.Dieses gesellige Zusammensein von Personen aus verschiedenen Hilfsorganisationen außerhalbvon Einsätzen ist einmalig in der Region Hannover, wenn nicht sogar in Niedersachsen. Das gute Mitein-ander spiegelt sich auch bei Einsätzen wieder, fast ohne Worte verstehen sich die Helfer vor Ort.Für den Herbst ist der nächste sportliche Wettkampf geplant.Fotos: Stuckenberg/Stadtfeuerwehr Laatzen. Diese Fotos dürfen nur im Rahmen der Berichterstattung zu dieser Pressemeldung unterNennung der Quelle verwendet werden.