Happy Birthday zookauf-shop: Onlineshop rund ums Tier feiert mit Kunden sein einjähriges Bestehen Tolle Angebote zum Geburtstag // zookauf-shop wird immer beliebter // Kunden werden zu Fans

Als Onlineshop für Heimtierartikel hat sich der zookauf-shop insbesondere auf den Verkauf hochwertiger Futtermittel, Snacks und Zubehörartikel spezialisiert. Dabei befinden sich Produkte renommierter und etablierter Hersteller genauso im Portfolio wie Nischenartikel und Besonderheiten, die Probleme lösen und das Leben des Heimtiers und seines Besitzers noch schöner und angenehmer machen können. Wichtig ist, dass viele Produkte und Marken in Themen- und Markenwelten eingebettet sind. Hier erhalten Kunden mittels Texten, Checklisten und Videos relevante Tipps rund um eine verantwortungsvolle Heimtierhaltung und erfahren Hintergründe über spezielle Artikel sowie die Historie einzelner Hersteller und Marken. Im ganz neuen Glanz präsentiert der zookauf-shop die Kategorien „Trendwelt“ und „Testecke“. Heimtierhalter können sich in diesen über Produktneuheiten informieren und bewährte Futtermittel in den Sortimenten Hund, Katze und Kleintier testen.Das nordrheinwestfälische Unternehmen mit Sitz in Langenfeld hat sich inzwischen aufgrund seiner Philosophie und seines hohen Qualitätsstandards einen Namen auf dem Heimtiermarkt gemacht. Das Sortiment umfasst eine große Auswahl an hochwertigen Premium-Futtermitteln, Spielzeugen und Zubehör aus den Sortimenten Hund, Katze, Nager, Vogel und Aquaristik.Kunden sind insbesondere von dem hohen Maß an Individualität und der großen Produktvielfalt begeistert. Anja Müller freut sich über die positive Resonanz von Kunden und Partnern: „Wir freuen uns sehr darüber, dass zahlreiche Kunden den Weg in den zookauf-shop gefunden haben und feiern den Erfolg des ersten Jahres. Uns freut es außerdem, dass immer mehr unserer Kunden zugleich zu Fans werden, etwa auf unserer Facebook-Seite. Dadurch ergibt sich eine direkte Interaktion, die uns dabei hilft den Shop, seine Sortimente und Serviceleistungen zu optimieren. Die positive Resonanz ist für uns ein Ansporn, Kundenwünschen noch besser gerecht zu werden.“Rechtzeitig zum ersten Geburtstag des zookauf-shops können Kunden vom 01.02. bis 10.02.2019 bis zu 20 % gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller einsparen. Zusätzlich zum Preisnachlass erwartet Heimtierfreunde ab einem Mindestbestellwert von 50,00 € ein kleines nützliches zookauf-Shop Geschenk.Zeichen, inkl. Leerzeichen: 3.155Bildunterzeile: Anja Müller und Katja Schauerte (r.) freuen sich auf tolle Aktionen zum Geburtstag. (Foto: Martin)