Faszination Heimtierwelt 2019: Kreative DIY-Talente gesucht

Düsseldorf, 05.02.2019 – Die zookauf-Gruppe sucht in Kooperation mit dem Messeveranstalter takefive-media GmbH nach kreativ begabten DIY-Talenten. Diese werden im Zusammenhang mit dem auf der Messe stattfindenden Kunsthandwerkermarkt gekürt. Der Gewinner erhält neben der Auszeichnung „DIY-Talent 2019“ einen kostenfreien Standplatz. „Uns ist es wichtig auch interessierten und umtriebigen Nachwuchsunternehmern eine Plattform zu bieten“, erläutert die Projektmanagerin der Faszination Heimtierwelt Johanna Krapp. „Wir sind schon sehr gespannt auf spannende Bewerbungen und Beiträge.“Auf dem Kunsthandwerkermarkt der Faszination Heimtierwelt bekommen handwerklich geschickte Nachwuchstalente auch in diesem Jahr die Chance, ihre selbstkreierten Produkte in das Rennen des DIY-Talentwettbewerbs zu schicken. Damit möchte der Veranstalter zusammen mit der zookauf-Gruppe kreative Beiträge tierlieber DIY-Talente würdigen und zugleich vor Ort dank anschaulicher Vorführungen für interessante Impulse sorgen. Noch bis zum 15. Februar können sich interessierte Kunsthandwerker bewerben und ihr kreatives Talent unter Beweis stellen. Der Gewinner wird mit einem kostenlosen Standplatz belohnt.Bereits in den vergangen beiden Jahren lockte der Kunsthandwerkermarkt mit seinen vielfältigen Kreationen, darunter selbstgebackene Hundekekse, gefilzte Katzenhöhlen, Kuschelsäcke und Spielzeug ein großes Publikum an und sorgte mit den handgefertigten Accessoires für Begeisterung bei den Besuchern. „Der Kunsthandwerkermarkt bietet die Chance kleine, feine und selbstgemachte Waren zu entdecken und bei ihrer Entstehung direkt zuzuschauen. Dieses Konzept hat sich bewährt. Die verschiedenen Bereiche der Messe ergänzen sich und sorgen auf diese Weise für einen bunten Ausstellermix und die Atmosphäre eines lebendigen Marktplatzes. Das macht den Charakter der Faszination Heimtierwelt als Special Interest-Messe aus“, ergänzt Veranstaltungsleiter Stephan Schlüter.Die Faszination Heimtierwelt findet vom 29.06. bis 30.06.2019 erneut in den alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf statt. Messebesucher erhalten spannende Einblicke in verschiedene Möglichkeiten einer verantwortungsvollen Heimtierhaltung. Neben wissenswerten und interessanten Beiträgen sorgt ein vielfältiges Rahmenprogramm für Unterhaltung, Spaß und Entertainment.Wer seine inspirierenden Kreationen einem größeren Publikum präsentieren möchte, sollte sich unbedingt bis zum 15. Februar 2019 bewerben. Anschließend entscheidet die Fachjury, wer die Auszeichnung erhält.Weitere Information rund um die Messe und dem DIY-Talentwettbewerb finden Sie auf der Messe-Homepage http://www.faszination-heimtierwelt.de.