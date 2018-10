Buntes Treiben rund um die Seebrücke von Kühlungsborn

Kühlungsborn : Zur Seebrücke |

Zu den Attraktionen des Ostseebades Kühlungsborn zählt die Seebrücke, von deren Aussichtsplattform ein weiter Blick auf die Küstenlandschaft und den -verlauf möglich ist.

Die 240 m lange Seebrücke stammt aus dem Jahr 1991 und gilt als ein Wahrzeichen des Ortes, der aus Kühlungsborn-Ost und -West besteht.Zum Brückenbereich gehört der Vorplatz, der mit seinen vielen Bänken auch an den sonnigen Oktobertagen zu längerem Verweilen einlädt.An der Seebrücke legen Fahrgastschiffe an und starten entsprechend der Jahreszeit zu verschiedenen Fahrten auf der Ostsee, auch zu Ausflügen in Richtung Heiligendamm, Grömitz, Rerik sowie nach Warnemünde.Oktober 2018, Helmut Kuzina