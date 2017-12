Petri Heil und Waidmanns Dank

Am 2 Weihnachtsfeiertag startet die Heimatbühne Westendorf im ausverkauften Schmidbauer Saal mit der Premiere zum diesjährigen Stück

"Petri Heil und Waidmanns Dank"

Ein wenig zur Geschichte:

bis 14.01.2018 noch selbst erleben.

Die Heimatbühne spielt noch an folgenden Abenden 29.12. 30.12. 2017

06.01. 07.01. 13.01 und eben den 14.01.2018

von Bernd Gombold unter der Spielleitung von Martin Schmid Wieder einmal haben die Verantwortlichen der „Heimatbühne“ ein Stück ausgesucht, in dem ihre Laienschauspieler in ihren jeweiligen Rollen brillieren können.Unter der Regie von Martin Schmid ist so ein unterhaltsamer, kurzweiliger Theaterabend für die Zuschauer entstanden. Auch zwei neue Jungschauspieler bereichern den Verein in dieser Saison!Das Publikum hatte wie immer sehr viel zu lachen und bedankte sich mit großem Applaus bei den Akteuren. Die Situationskomik sorgte immer wieder für Szenenapplaus, was die Schauspieler natürlich immer mehr anspornt und begeistert.Darin geht es - wie der Titel schon verrät - unter anderem ums Angeln und Jagen, vor allem aber drunter und drüber.Weder Muttertag noch Hochzeitstag halten den rechthaberischen Rudi (Martin Schmid) vom sonntagmorgendlichen Angeln ab, die gefangenen Forellen landen im Anschluss zum Ausnehmen auf dem Küchentisch von Ehefrau Gerda (Claudia Wagner). Und auch Sohn Simon (Florian Weishaupt) hält mit seinen verdreckten Fußballerklamotten Woche für Woche eine Überraschung für seine Mutter bereit, genau wie der "altledige" Schwager Hermann (Xaver Strauss), der in der Waschküche auch mal ein selbst geschossenes Reh lagert…..Wie die Geschichte weitergeht, können SieKarten bestellen kann man noch unter der Telefonnr. 08273 / 99 66 00 möglich und per E-Mail: kartenservice@heimat-buehne.deWeitere aktuelle Informationen findet man auf der sehr schönen Homepage