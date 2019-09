Livemusik / Rocktober 2019 in Westendorf / Rock-, Pop- & Country-Dance-Party

"zur Live-Band abrocken wie früher" ist das Motto beim Rocktober 2019 im Gasthof "Zur Krone" in Westendorf.

Eintritt:

Nach dem großen Erfolg mit "Rock in den Mai" in der Vaijana Lounge in Wertingen lädt die über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannte Band cook & friends mit Ihrer Rock-, Pop & Country-Dance-Party zur Livemusik-Party ein.Vom 50er Jahre Rock`n Roll bis zu Classic-Rock-Songs der 90er ist für jeden etwas dabei.Einlass ab 19:00 UhrBeginn ab 20:30 Uhr5 Euro im online-Vorverkauf unter https://www.cook-and-friends.de/tickets/ 7 Euro an der Abendkasse