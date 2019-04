Jahreshauptversammlung Heimatbühne Westendorf

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Heimatbühne Westendorf e.V. begrüßte die 1. Vorsitzende Frau Claudia Wagner die anwesenden Mitglieder und Ehrenmitglieder des Vereins.Nach dem Gedenken an die Verstorbenen der „Heimatbühne“ gab es von ihr einen Rückblick über das abgelaufene Vereinsjahr.Sie berichtete über die jährliche Fußwallfahrt nach Maria Elend und über vielen weiteren Aktivitäten des Dorfes, z.B. das Sommerfest vom Kindergarten St. Georg. Hier sollte den Kindern das Dorfleben nähergebracht und das Vereinsleben vorgestellt werden. Der Theaterverein hatte hierfür viele Utensilien zum Verkleiden vorbereitet. Die Kinder waren begeistert dabei und wurden gleich fotografiert und bekamen die Bilder als Erinnerung mit nach Hause.Auch

das Dorfflimmern präsentiert von Josef Gogl

Inspiriert von den Spendenaktionen

, mit der technischen Unterstützung von Peter Domagalski, fand im vergangenen Jahr schon zum 4. Mal statt. Es wurde wie immer das Stück des vergangenen Jahres, mitten auf dem Dorfplatz auf Großleinweind aufgeführt. Bei klarem Wetter, Würstchen und Getränke waren viele Theatermitglieder und Dorfbewohner anwesend.der vergangenen Jahre gab die Heimatbühne in der abgelaufenen Saison wieder pro gekaufte Eintrittskarte einen Euro ab. Dieses Jahr gingen 3 x 500 Euro Spende anWerner Steppich vomMusikverein Westendorf für die Jugendarbeit,an Lisa Spann, derLeiterin des Waldkindergartens in Meitingen für sicherheitsrelevantesEquipment, welches aufgrund des Hochwasserschutzes nötig wurdeund an Angela Jerabeck, der Vorsitzenden des Vereins „Dachskinder“,die langfristig gesehen, eine Einrichtung ins Leben rufen möchte, in derKurzzeitwohnen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung möglich wird.Die Spenden wurden mit großer Dankbarkeit und Freude angenommen.

m Oktober begannen die Proben für das überaus erfolgreiche Theaterstück

dem Gasthof zur Krone

„Tante Rosels Lottoschein. An nun mehr acht Abenden wurde die flotte und spannende Boulevardkomödie gespielt und von den Akteuren hervorragend umgesetzt. Aus den Reihen der Zuschauer kam durchwegs positive Resonanz und gab allen den Ansporn, auch heuer wieder ein gutes Stück auf die Bühne zu bringen.Der Verein ist im vergangenen Jahr um 4 Mitglieder gewachsen.Frau Wagner bedankte sich auch bei allen Mitgliedern, Akteuren und den vielen fleißigen Helfern hinter den Kulissen für Ihr Engagement und die Treue zum Verein. Außerdem dankte Sie, in Westendorf für die Bereitstellung des Nebenraums mit der Bühne.