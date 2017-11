Heimatbühne Westendorf- Petri Heil und Waidmanns Dank

Petri heil und Waidmanns Dank

Eines Tages hat Gerda die Nase aber dann gestrichen voll und packt ihre Koffer,

Seit Oktober probt die Heimatbühne Westendorf für die diesjährigen Aufführungen, um den Besuchern zum Jahreswechsel traditionsgemäß unterhaltsame und lustige Theaterabende bieten zu können. In diesem Jahr wird das Lustspiel "Petri Heil und Waidmanns Dank" von Bernd Gombold unter der Spielleitung vonaufgeführt. Darin geht es - wie der Titel schon verrät - unter anderem ums Angeln und Jagen, vor allem aber drunter und drüber.Denn weder Muttertag noch Hochzeitstag halten den rechthaberischen Rudi) vom sonntagmorgendlichen Angeln ab, die gefangenen Forellen landen im Anschluss zum Ausnehmen auf dem Küchentisch von Ehefrau Gerda. Und auch Sohn Simon) hält mit seinen verdreckten Fußballerklamotten Woche für Woche eine Überraschung für seine Mutter bereit, genau wie der "altledige" Schwager Hermann, der in der Waschküche auch mal ein selbst geschossenes Reh lagert.was Rudi und Hermann jedoch nicht sonderlich stört. Im Gegenteil: Die beiden Hallodris gabeln sich in einem einschlägigen Lokal zwei angebliche Italienerinnen auf, die sie zuhause auch gleich zum Küchendienst beordern wollen. Doch der neue Freund Haraldvon Tochter Tinamacht den beiden einen Strich durch die Rechnung, so dass Rudi und Hermann alle Hände voll zu tun haben, um sich ungestört ihren Eroberungen widmen zu können.Wie die Geschichte ausgeht, wird nicht verraten, doch dank spritziger Dialoge und kurioser Situationen dürfte einem amüsanten Theaterabend nichts im Wege stehen. Und auch Lokalkolorit und Galgenhumor kommen wie gewohnt nicht zu kurz, so dass auf die Besucher viele Lacher und Pointen warten.Der erste Kartenvorkauf findet wie immer im Gasthof zur Krone in Westendorf statt. In den Kellergewölben kann man ab 13 Uhr die ersten Karten ergattern. Weitere Möglichkeiten sind die(ab 10.12. 18 Uhr) 08273 / 99 66 00 möglich undWeitere aktuelle Informationen findet man auf unserer sehr schönen Homepage www.heimat-buehne.de und auf Facebook Heimatbühne-WestendorfSamstag, 23.12. 2017 Kinder und Seniorenvorstellung (Generalprobe)15 UhrDienstag, 26.12.2017 Premiere19:30 UhrFreitag, 29. 12.201719:30 UhrSamstag, 30.12.2017 19:30 UhrSamstag, 06.01.201819:30 UhrSonntag, 07.01.201818.00 UhrSamstag, 13.01.2018 19:30 UhrSonntag, 14.01.2018 18:00 Uhr