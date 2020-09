Ein Friedhof ist Treff und Aushängeschild im Ort – so auch in Westendorf

Dem Aufruf „Helfer gesucht!“ folgten mehr als 14 Kräfte, Jung bis Alt, aus den Ortsteilen Kühlenthal, Ostendorf, Waltershofen und Westendorf. Mit mehreren elektrischen Heckenscheren und Rasenmäher konnte der Sommerwuchs gemeinsam dezimiert werden.Die hochsommerlichen Temperaturen hielten sich bei bedecktem Himmel in Grenzen. Der einsetzende Regen lies die Aktion schließlich gegen Mittag beenden.Mit dem Traktor-Gespann der Fam. Wiedemann konnte das Schnittgut sogleich abtransportiert werden. Bei einer Brotzeit unter Dach stärkte sich die Truppe mit dem Versprechen diese Aktion am 10. Oktober zu wiederholen.Wer also am 10. Oktober Zeit und Arbeitskraft für die Friedhofpflege einbringen will, trifft sich um 9:00 Uhr an der Leichenhalle. Der Schwerpunkt wird dann der „Neue Friedhof“ sein.Auch dafür sind wieder „Helfer gesucht!“Ganz herzlich bedankt sich die Friedhofverwaltung auch bei all jenen, die sich das ganze Jahr über mit der Pflege ihren Grabflächen und deren Umgebung für die würdige Gestaltung dieser Einrichtung einsetzen.