Dorfplatzflimmern in Westendorf

"Dorfplatzflimmern"

derstatt.Schon seit Jahren treffen sich die Akteure der vergangenen Saison um "ihr" Stück zusammen anzuschauen. Im letzten Jahr kam dann die Idee auf, die Dorfbewohner, Freunde und Familie zu diesem Event einzuladen. Bei der Suche nach einem geeigneten Ort, hat der Bürgermeister Steffen Richter die Möglichkeit angeboten, den neu gestalteten Dorfplatz dafür zu nutzen und dadurch zu beleben!Unser "Filmer"und Pmachten sich sogleich an die Planung und somit entstand unser "Dorfplatzflimmern"Auch in diesem Jahr lies es sich dier nicht nehmen die zahlreichen Besucher mit Würstchen und Getränken zu versorgen.So hatten alle bei herrlichem Wetter ( a bissle windig wars schon ☺) eine Menge Spaß und einen schönen Abend!Vielen Dank an die Organisatoren für die Vorbereitung und den gelungenen Ablauf!Diesen werden wir sicher wiederholen im nächsten Jahr!