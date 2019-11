MEINE MARKE - MEIN GESICHT: NETZWERKTREFFEN MIT BRAUEREI-FÜHRUNG

Kühbach : Brauerei Kühbach |

Zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres lädt das Organisationsteam von „Meine Marke – Mein Gesicht“ aktive Teilnehmer und interessierte Unternehmer zum letzten Netzwerktreffen des Jahres 2019 ein.



Dieses Mal wartet auf die Teilnehmer zunächst eine kleine, persönliche Brauereiführung von MMMG-Teilnehmer Freiherr von Beck-Peccoz in der Kühbacher Brauerei.



Treffpunkt ist am Mittwoch, den 27. November 2019 um 18.30h zum kurzen Get Together im Schlossinnenhof der Kühbacher Brauerei, um dann um 18.45h mit der Brauereiführung zu beginnen.



Gegen 19.30h besteht dann die Möglichkeit zum Abendessen im Bräustüberl.

Hier gibt es Informationen zum aktuellen Stand der „Meine Marke – Mein Gesicht“- Aktion und einen Ausblick für das neue Jahr, in dem der Schwerpunkt u.a. auf Mitarbeitergewinnung liegen wird.



Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum 26.11.2019 unter https://www.surveymonkey.de/r/kuehbachodero

bzw. telefonisch unter 08251-8945550 (urlaubsoase.net) gebeten.