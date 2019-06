Zehntelringe entscheiden über die Spitzenplätze der Auflageschützen in Billenhausen

Alle Ergebnisse:





A. Mannschaftswertung





B. Ringwertung LG + LP



C. Ringwertung LP





D. Blattlwertung LG + LP



E. Blattlwertung LP

Die für Tagolf Thalfingen angetretenen Schützen Johann Rabhansl, Josef Müller und Franz Xaver Scharl belegten mit 950,5 Ringen den Spitzenplatz bei der Mannschaftswertung. Nur knapp dahinter mit 950,3 Ringen auf Platz zwei folgten Franz Scharff, Erich Zimmermann und Christine Ettrich für Wittislingen. Den dritten Platz mit 943,6 Ringen sicherten sich Bernhard Klaiber, Rosemarie Rau und Manfred Bender von Hubertus Bachhagel.Mit einem Zehntelring-Vorsprung erreichte Franz Scharff aus Wittislingen mit 318,4 Ringen das höchste Ergebnis vor Johann Rabhansl, Thalfingen mit 318,3 Ringen und Günter Lucht, Ichenhausen mit 317,2 Ringen.Bei den Pistolenschützen sicherte sich Peter Römer, Wittislingen mit 309,4 Ringen den Spitzenplatz und ließ damit Dominik Gabriel, Schießen mit 308,1 Ringen und Horst Jannetti, Breitenthal mit 307,7 Ringen hinter sich.Ein 1,4-Teiler mit dem Luftgewehr brachte Anton Ruf, Bleichen den Spitzenplatz bei der Tiefschusswertung vor den beiden Pistolenschützen Horst Jannetti, Breitenthal mit einem 3,2-Teiler und Karl Heiligmann, Billenhausen mit einem 3,6-Teiler.Mit der Preisverteilung für die Blattlschützen durch Schützenmeister Norbert Heiligmann und dem von ihm vorgetragenen „Gönn Dir was" endete das erste Auflageschützentreffen im neuen Heim der Billenhauser Schützen.1 .- - - - 318,3 Ringe: Rabhansl, Johann- - - - 316,4 Ringe: Müller, Josef- - - - 315,8 Ringe: Scharl, Franz Xaver- - - - 315,7 Ringe Römer, Peter- - - - 309,4 Ringe Römer, Peter LP2 .- - - - 318,4 Ringe: Scharff, Franz- - - - 316,9 Ringe: Zimmermann, Erich- - - - 315,0 Ringe: Ettrich, Christine- - - - 310,3 Ringe Scharff, Gitty3 .- - - - 315,7 Ringe: Klaiber, Bernhard- - - - 314,4 Ringe: Rau, Rosemarie- - - - 313,5 Ringe: Bender, Manfred LP , Krumbach,12 : 27,9 -Teiler : Gabriel, Dominik Leo LP , Schießen,• am 08. Juli in Bühl, Schützenstraße 13, ab 17:00 Uhr• am 12. August in Breitenthal, Am Sportplatz ,1 ab 17:00 Uhr• am 09. September in Memmenhausen, Zusamstraße 13, ab 16:00 Uhr• am 14. Oktober in Offingen, Leonhardstraße 1, ab 16:00 Uhr• am 11. November in Balzhausen, Krumbacher Str. 25, ab 16:00 Uhr• am 09. Dezember in Neuburg, Höselhurster Straße 11, ab 16:00 Uhr