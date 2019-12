Laura Mayer verteidigt ihren Titel bei Krumbacher Stadtmeisterschaft

Alle Ergebnisse:





Stadtmeister 2019: Laura Mayer, Attenhausen 385 Ringe

Schülerklasse

Jugendklasse

Damenklasse

Schützenklasse



Seniorenklasse



Auflageklasse

Luftpistolenklasse

Sportpistole



Sportpistole -Auflage





Compound-Bogen



Recurve-Bogen



Blankbogen



Bogen, Kinder, Schüler, Jugend allgemein

Für den ausgetragenen Wettbewerb hat die Stadt Krumbach einen Wanderpokal gestiftet, den der Luftgewehrschütze mit dem besten Ringergebnis für ein Jahr erhält und nach dreimaligem Erringen auf Dauer bekommt. Da Laura Mayer vom Schützenverein Attenhausen als Stadtmeisterin von 2016, 2017 und 2018 den Pokal im letzten Jahr nach Hause nehmen konnte, hatte die Stadt Krumbach für die diesjährige Stadtmeisterschaft einen neuen Pokal für die Siegerehrung beschafft.Von 1. Bürgermeister Hubert Fischer und Schützenmeister Norbert Heiligmann erhielt zunächst Elena Schiefele, Attenhausen als Beste der Schülerklasse für 168 von 200 Ringen das Meisterschaftsabzeichen samt Urkunde. Lea Schmid aus Krumbach verhalfen ihre 368 Ringe (von 400) zur Meisterin der Luftgewehr-Jugendklasse. In der Junioren- und Damenklasse wurde Laura Mayer aus Attenhausen mit 385 Ringen neben der Klassenmeisterin zugleich Siegerin der diesjährigen Stadtmeisterschaft. Den Meistertitel in der Schützenklasse sicherte sich Markus Bonk, Edenhausen mit 371 Ringen. Annemarie Brandl, Edenhausen holte sich in der Seniorenklasse mit 374 Ringen den Meistertitel. In der Luftpistolenklasse erwarb sich Tobias Merk, Niederraunau den Meistertitel.In der mit 10-tel Ringen ausgewerteten Klasse der Auflageschützen errang der Billenhauser Helmut Lerchner mit 314,7 Ringen den Meistertitel.Den Meistertitel der Compound-Bogenschützen erhielt Thomas Schneider, Hohenraunau für 290 Ringe. Meister der Recurve-Bogenschützen wurde Wolfgang Glogger, Hohenraunau mit 194 Ringen. Der Krumbacher Olliver Schmid wurde mit 243 Ringen Klassenmeister mit dem Blankbogen. Als Bogen-Junior durfte sich Lorenz Frieder, Hohenraunau mit 263 Ringen das Meisterzeichen anstecken lassen. Bei den Kleinkaliber-Sportpistolenschützen sicherte sich Helmut Wittmann, Krumbach mit 262 Ringen aus 126 Präzisions- und 136 Duellringen den Meistertitel.Zur Übergabe des neuen Stadtmeisterpokals bemerkte 1.Bürgermeister Hubert Fischer, dass der als Wanderpokal gedachte Stadtmeisterpokal wohl in den richtigen Händen sei, wenn auf ihm auch nur Laura Mayer als Dauerstadtmeisterin vermerkt sei.Für den besten Tiefschuss bei der Übergabe der Blattl-Schüler-Preise bekam Elena Schiefele für einen 212,06-Teiler den ersten Preis. Rene Bronnhuber, Billenhausen mit einem 220,5-Teiler und Luca Hampp, Hohenraunau mit einem 235,4-Teiler belegten Platz 2 und drei.Zum ersten Platz bei der Blattlwertung in der allgemeinen Klasse verhalf Julia Deuring, Edenhausen ein 9,0-Teiler. Platz zwei errang Lea Schmid, Krumbach mit einem 15,0-Teiler. Mit einem 15,8-Teiler kam Rita Mayer, die stolze Mutter der Stadtmeisterin auf Platz drei.Bei den Auflageschützen dominierten die Billenhauser, denn Helmut Lerchner glänzte mit einem 3,6-Teiler, mit einem 8,0-Teiler Albert Negele und mit einem 8,5-Teiler Hermann Thalhofer.Die Billenhauser Schützen mit 31 Teilnehmern als stärkster teilnehmender Verein, überließen als Gastgeber den für die Meistbeteiligung ausgesetzten Preis dem Schützenbund Krumbach für 24 angetretene Schützen.Nach dem Schlusswort von Bürgermeister Fischer dankte Schützenmeister Heiligmann abschließend der Stadt Krumbach für die Schirmherrschaft und den neuen Stadtmeisterpokal, den Spendern der zahlreichen Sachpreise sowie den Schützen für die fair und problemlos durchgeführten Wettbewerbe. Mit einem „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr beim Schützenbund Krumbach“ beendete er die 44. Stadtmeisterschaft.Schüler………………… 168… Ringe: Schiefele Elena , AttenhausenJugend………………… 368… Ringe: Schmid, Lea , KrumbachDamen………………… 385… Ringe: Mayer, Laura , AttenhausenSchützen……………… 371… Ringe: Bonk, Markus , EdenhausenSenioren……………… 374… Ringe: Brandl, Annemarie , EdenhausenSen.Auflage LG/LP….. 314,7 Ringe: Lerchner, Helmut , BillenhausenLuftpistole…………….. 356… Ringe: Merk, Tobias , NiederraunauSportpistole…………… 262… Ringe: Wittmann Helmut , KrumbachBlankbogen…………… 243… Ringe: Schmid Olli , KrumbachRecurve-Bogen………. 194… Ringe: Glogger Wolfgang , HohenraunauCompound-Bogen…… 290…. Ringe: Schneider Thomas , HohenraunauBogen Schüler……….. 263… Ringe: Frieder Lorenz , Hohenraunau1 : 168 Ringe ( 83 - 85 ) Schiefele, Elena , Attenhausen2 : 154 Ringe ( 77 - 77 ) Bronnhuber, Rene , Billenhausen3 : 140 Ringe ( 69 - 71 ) Broll, Gabriel , Billenhausen4 : 135 Ringe ( 70 - 65 ) Hampp, Luca , Hohenraunau5 : ...74 Ringe ( 43 - 31 ) Löffler, Jonathan , Hohenraunau6 : ...69 Ringe ( 36 - 33 ) Plepelic, Finn , Hohenraunau1 : 368 Ringe ( 92 - 94 - 93 - 89 ) Schmid, Lea , Krumbach2 : 338 Ringe ( 86 - 83 - 84 - 85 ) Rothermel, Lukas , Attenhausen3 : 330 Ringe ( 84 - 83 - 85 - 78 ) Schiefele, Jan , Attenhausen4 : 322 Ringe ( 76 - 81 - 80 - 85 ) Merk, Alexander , Attenhausen5 : 311 Ringe ( 83 - 74 - 80 - 74 ) Brandner, Konstantin , Hohenraunau6 : 258 Ringe ( 66 - 74 - 59 - 59 ) Marxer, Tobias , Attenhausen7 : 251 Ringe ( 55 - 66 - 53 - 77 ) Buchmüller, Patrick , Krumbach1 : 385 Ringe ( 94 - 97 - 97 - 97 ) Mayer, Laura , Attenhausen2 : 357 Ringe ( 87 - 93 - 84 - 93 ) Lammel, Nadja , Billenhausen3 : 356 Ringe ( 89 - 84 - 94 - 89 ) Döring, Veronika , Billenhausen4 : 355 Ringe ( 92 - 89 - 87 - 87 ) Bonk, Bettina , Edenhausen5 : 333 Ringe ( 91 - 81 - 83 - 78 ) Wank, Margit , Hohenraunau6 : 308 Ringe ( 78 - 79 - 77 - 74 ) Landsperger, Anna , Niederraunau7 : 303 Ringe ( 76 - 77 - 76 - 74 ) Miller, Kerstin , Niederraunau1 : 371 Ringe ( 96 - 93 - 88 - 94 ) Bonk, Markus , Edenhausen2 : 363 Ringe ( 88 - 91 - 92 - 92 ) Kiederle, Christian , Hohenraunau3 : 356 Ringe ( 89 - 89 - 93 - 85 ) Brandl, Daniel , Krumbach4 : 354 Ringe ( 89 - 87 - 90 - 88 ) Fuchs, Patrick , Attenhausen5 : 353 Ringe ( 86 - 90 - 87 - 90 ) Deuring, Christoph , Edenhausen6 : 349 Ringe ( 86 - 86 - 84 - 93 ) Hörberg, Joshua , Attenhausen7 : 344 Ringe ( 88 - 82 - 91 - 83 ) Zech, Niklas , Billenhausen8 : 331 Ringe ( 82 - 82 - 87 - 80 ) Landsperger, Winfried , Niederraunau9 : 328 Ringe ( 82 - 81 - 80 - 85 ) Ruf, Felix , Billenhausen10 : 324 Ringe ( 82 - 77 - 84 - 81 ) Strobel, Andreas , Attenhausen10 : 324 Ringe ( 80 - 82 - 80 - 82 ) Geiger, Christian , Hohenraunau12 : 309 Ringe ( 83 - 74 - 80 - 72 ) Graile, Matthias , Edenhausen13 : 306 Ringe ( 81 - 73 - 76 - 76 ) Burkhart, Stefan , Hohenraunau14 : 304 Ringe ( 70 - 78 - 81 - 75 ) Mayer, Lars , Hohenraunau15 : 301 Ringe ( 73 - 76 - 74 - 78 ) Geiger, Patrick , Hohenraunau16 : 300 Ringe ( 83 - 77 - 72 - 68 ) Brandner, Kilian , Hohenraunau17 : 275 Ringe ( 47 - 70 - 78 - 80 ) Bronnhuber, Stefan , Billenhausen1 : 374 Ringe ( 97 - 91 - 92 - 94 ) Brandl, Annemarie , Edenhausen2 : 370 Ringe ( 93 - 93 - 94 - 90 ) Mayer, Rita , Attenhausen3 : 363 Ringe ( 90 - 91 - 92 - 90 ) Fischer, Karlheinz , Edenhausen4 : 362 Ringe ( 90 - 90 - 90 - 92 ) Deuring, Werner , Edenhausen5 : 358 Ringe ( 90 - 85 - 91 - 92 ) Lerchner, Helmut , Billenhausen6 : 356 Ringe ( 88 - 90 - 91 - 87 ) Deuring, Ursula , Edenhausen7 : 345 Ringe ( 91 - 82 - 85 - 87 ) Mayer, Inge , Hohenraunau8 : 343 Ringe ( 88 - 86 - 80 - 89 ) Fetschele, Manfred , Edenhausen9 : 342 Ringe ( 90 - 88 - 83 - 81 ) Merk, Elisabeth , Niederraunau10 : 334 Ringe ( 83 - 90 - 81 - 80 ) Fauska, Karl , Niederraunau11 : 333 Ringe ( 78 - 85 - 78 - 92 ) Schrötter, Elmar , Niederraunau12 : 326 Ringe ( 77 - 86 - 84 - 79 ) Schmid, Gerhard , Billenhausen13 : 323 Ringe ( 86 - 84 - 71 - 82 ) Podlech, Klaus , Edenhausen14 : 306 Ringe ( 77 - 79 - 66 - 84 ) Brandner, Peter , Hohenraunau15 : 300 Ringe ( 66 - 69 - 81 - 84 ) Heiligmann, Norbert , Billenhausen16 : 290 Ringe ( 73 - 77 - 71 - 69 ) Merk, Anton , Niederraunau17 : 288 Ringe ( 73 - 69 - 76 - 70 ) Schmaus, Manuela , Edenhausen18 : 284 Ringe ( 66 - 82 - 70 - 66 ) Schlosser, Kurt , Hohenraunau19 : 259 Ringe ( 68 - 58 - 68 - 65 ) Brandner, Sabine , Hohenraunau20 : 227 Ringe ( 58 - 69 - 57 - 43 ) Geiger, Johann , Hohenraunau(Luftgewehr und -Pistole)1 : 314,7 Ringe ( 105,0 - 104,4 - 105,3 ) Lerchner, Helmut , Billenhausen2 : 313,2 Ringe ( 105,2 - 104,3 - 103,7 ) Kracklauer, Konrad , Krumbach3 : 311,3 Ringe ( 103,3 - 104,5 - 103,5 ) Heiligmann, Karl , Billenhausen4 : 310,8 Ringe ( 103,1 - 105,5 - 102,2 ) Raab, Alois , Krumbach5 : 310,5 Ringe ( 103,6 - 104,1 - 102,8 ) Schmid, Gerhard , Billenhausen6 : 310,3 Ringe ( 103,9 - 103,0 - 103,4 ) Fauska, Karl , Niederraunau7 : 309,7 Ringe ( 103,1 - 102,7 - 103,9 ) Heider, Alois , Billenhausen8 : 307,2 Ringe ( 102,2 - 102,8 - 102,2 ) Heiligmann, Ingrid , Billenhausen9 : 306,9 Ringe ( 101,4 - 101,0 - 104,5 ) Kracklauer, Wolfgang , Krumbach10 : 306,4 Ringe ( 102,9 - 103,7 - 99,8 ) Brandl, Roland , Krumbach11 : 305,1 Ringe ( 100,1 - 102,9 - 102,1 ) Ditz, Raimund , Krumbach12 : 304,4 Ringe ( 104,3 - 99,5 - 100,6 ) Heiligmann, Norbert , Billenhausen13 : 303,5 Ringe ( 102,6 - 101,0 - 99,9 ) Thalhofer, Hermann , Billenhausen14 : 302,8 Ringe ( 100,9 - 100,0 - 101,9 ) Heiligmann, Karl (LP) , Billenhausen15 : 302,2 Ringe ( 100,0 - 101,7 - 100,5 ) Konrad, Mina , Billenhausen16 : 301,8 Ringe ( 99,9 - 100,6 - 101,3 ) Klein, Elisabeth , Billenhausen17 : 300,3 Ringe ( 98,4 - 102,3 - 99,6 ) Mayer, Hans , Billenhausen18 : 299,8 Ringe ( 100,5 - 99,1 - 100,2 ) Broll, Johann , Billenhausen19 : 295,8 Ringe ( 103,0 - 95,2 - 97,6 ) Negele, Albert , Billenhausen20 : 292,6 Ringe ( 97,7 - 98,5 - 96,4 ) Brandl, Roland (LP) , Krumbach21 : 291,3 Ringe ( 99,5 - 92,1 - 99,7 ) Fischer, Donat (LP) , Krumbach22 : 284,9 Ringe ( 95,8 - 95,4 - 93,7 ) Konrad, Brigitte , Billenhausen23 : 279,2 Ringe ( 91,9 - 98,6 - 88,7 ) Ditz, Raimund (LP) , Krumbach24 : 272,8 Ringe ( 92,2 - 91,6 - 89,0 ) Konrad, Karl , Billenhausen25 : 232,6 Ringe ( 83,0 - 82,3 - 67,3 ) Glogger, Georg , Billenhausen26 : 230,4 Ringe ( 74,9 - 77,7 - 77,8 ) Broll, Gregor , Billenhausen27 : 227,3 Ringe ( 79,2 - 75,0 - 73,1 ) Fuchs, Elisabeth , Attenhausen1 : 356 Ringe ( 84 - 94 - 89 - 89 ) Merk, Tobias LP , Niederraunau2 : 332 Ringe ( 81 - 83 - 85 - 83 ) Schiefele, Roland LP , Attenhausen3 : 331 Ringe ( 82 - 81 - 82 - 86 ) Witopil, Roland LP , Attenhausen3 : 331 Ringe ( 83 - 83 - 87 - 78 ) Merk, Doris LP , Niederraunau5 : 324 Ringe ( 81 - 73 - 82 - 88 ) Brandl, Roland LP , Krumbach6 : 320 Ringe ( 86 - 80 - 81 - 73 ) Bonk, Markus LP , Edenhausen7 : 313 Ringe ( 79 - 79 - 77 - 78 ) Gessel, Karin LP , Niederraunau8 : 307 Ringe ( 77 - 78 - 78 - 74 ) Miller, Josef LP , Niederraunau9 : 299 Ringe ( 75 - 77 - 75 - 72 ) Merk, Alois LP , Niederraunau10 : 294 Ringe ( 67 - 77 - 73 - 77 ) Graile, Matthias LP , Edenhausen11 : 293 Ringe ( 77 - 72 - 66 - 78 ) Fauska, Ilse LP , Niederraunau12 : 287 Ringe ( 65 - 76 - 66 - 80 ) Thalhofer, Hermann LP , Billenhausen13 : 280 Ringe ( 65 - 67 - 71 - 77 ) Schiefele, Silke LP , Attenhausen14 : 262 Ringe ( 69 - 64 - 70 - 59 ) Löffler, Dieter LP , Hohenraunau15 : 256 Ringe ( 59 - 58 - 69 - 70 ) Deuring, Christoph LP , Edenhausen16 : 237 Ringe ( 71 - 52 - 61 - 53 ) Ruf, Felix LP , Billenhausen17 : 219 Ringe ( 58 - 47 - 63 - 51 ) Zech, Niklas LP , Billenhausen1 : 262 Ringe ( 126 Präz + 136 Duell) Wittmann Helmut , SB Krumbach2 : 256 Ringe ( 127 Präz + 129 Duell) Ritz Gebhard , SB Krumbach3 : 255 Ringe ( 132 Präz + 123 Duell) Boneberger Franz , SB Krumbach4 : 246 Ringe ( 135 Präz + 111 Duell) Klein Helmut , SB Krumbach5 : 240 Ringe ( 115 Präz + 125 Duell) Pries Joachim , SB Krumbach6 : 228 Ringe ( 103 Präz + 125 Duell) Egner Reiner , SB Krumbach7 : 210 Ringe ( 104 Präz + 106 Duell) Hofmann Norbert , SB Krumbach8 : 206 Ringe ( 92 Präz + 114 Duell) Bildels Romain , SB Krumbach9 : 200 Ringe ( 98 Präz + 102 Duell) Salinger Helmut , SB Krumbach251 Ringe ( Auflage Präzision) Ditz Raimund , SB Krumbach238 Ringe ( Auflage Präzision) Heiligmann Karl , SV Billenhausen1 : 290 Ringe - Schneider Thomas , Hohenraunau2 : 274 Ringe - Schneider Peter , Hohenraunau3 : 257 Ringe - Nölp Manfred , Hohenraunau4 : 230 Ringe - Frieder Margit , Hohenraunau1 : 194 Ringe - Glogger Wolfgang , Hohenraunau1 : 243 Ringe - Schmid Olliver , Krumbach2 : 194 Ringe - Schmid Laura , Krumbach1 : 263 Ringe - Frieder Lorenz , Hohenraunau