Hermann Thalhofer verteidigt Königswürde

Beim 100-Schuss-Königsmarathon wiederholte sich die Rangfolge des Vorjahres, so dass der Wanderpokal bei Helmut Lerchner verblieb mit 1.048,6 Ringen auf Platz 1, vor Karl Heiligmann mit 1.041,8 Ringen und Hans Mayer mit 1.022,5 Ringen.Mit der Vereinsmeisternadel auszeichnen konnte Schützenmeister Norbert Heiligmann in der Schüler und Jugendklasse für 179 Ringe (91 Vorrunde und 88 Finale) Felix Ruf, in der allgemeinen Schützenklasse Nadja Lammel für 178 Ringe (93 Vorrunde und 85 Finale) sowie Alois Heider in der Auflageklasse für 210,6 Ringe (106,0 Vorrunde und 104,6 Finale).Die Auszeichnungen für das höchste Ringergebnis ihrer Klasse erhielten Niklas Zech für 94 Ringe in der Schüler- und Jugendklasse, Nadja Lammel für 93 Ringe in der allgemeinen Schützenklasse sowie Elisabeth Berger für 104,9 Ringe bei den A-Senioren, Helmut Lerchner für 106,7 Ringe bei den B-Senioren und Karl Heiligmann für 105,6 Ringe bei den C-Senioren der Auflageschützen.Bei der Ausgabe der Festscheiben-Geldpreise konnte sich Seniorenschütze Helmut Lerchner über den mit einem 1,4-Teiler erreichten Hauptpreis freuen. Ihm folgten mit einem 2,2-Teiler Karl Heiligmann und der erstmals teilnehmende Jungschütze Felix Ruf mit einem 6,3-Teiler.Vor der traditionellen Schnitzelpause nutzte Schützenmeister Norbert Heiligmann die Königs- und Meisterfeier als Rahmen für die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder. Mit Urkunden und Ehrungsabzeichen bedacht wurden für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft Anton Schmid, für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft Anton Danner, für je 40 Jahre Vereinstreue Norbert Micheler und Ingrid Lehle. Für 40 Jahre aktive Schützenjahre erhielten Mina Konrad sowie Maria und Hugo Ganser zusätzlich zur Vereinsehrung die Urkunden und Ehrenabzeichen vom Bayerischen und Deutschen Schützenbund. Für 30 Jahre aktive Schützenjahre wurde der stv. Gauschützenmeister Franz Bonk mit der Sebastianus-Nadel des Deutschen Schützenbundes ausgezeichnet. Die Vereinsehrung für 25 Jahre erhielt Hermann Glogger und mit der silbernen Ehrennadel des Präsidenten des Deutschen Schützenbundes für 20 aktive Schützenjahre wurde Stefanie Leopold ausgezeichnet.Mit seinem Lob für die guten Schießergebnisse verband Schützenmeister Norbert Heiligmann den Dank für die zahlreiche Beteiligung am Vereine-, Königs-, Neujahr-, Fasching- und Ostereierschießen und beendete die Wintersaison der Schützen mit einem Bericht über die noch bestehenden Unklarheiten über die Eignung des von der Stadt geplanten Dorfgemeinschaftshauses als künftiges Schützenheim. Bis zum Oktober entfallen nun die Freitagsabende. Ohne Unterbrechung gehen jeden Montag die Übungs-, und Trainingsabende ebenso wie das sonntägliche Schafkopfen weiter.Ergebnisse im Überblick:22,4-Teiler Jugend-Schützenkönigin: Döring Veronika31,4-Teiler Jugend-Wurstkönig: Ruf Felix34,0-Teiler Jugend-Brezenkönig: Zech Niklas18,3-Teiler Schützenkönig frei schießen: Thalhofer Hermann (Pistole)51,8-Teiler Wurstkönigin: Lammel Nadja91,7-Teiler Brezenkönigin: Klein Elisabeth14,8-Teiler Schützenkönig Auflage: Heider Alois16,6-Teiler Erster Ritter: Schmid Gerhard20,1-Teiler Zweiter Ritter: Thalhofer Hermann24,7-Teiler Schützenliesel: Berger ElisabethKönigsmarathon (100 Schuss):1. Platz: 1.048,6 Ringe Lerchner Helmut2. Platz: 1.041,8 Ringe Heiligmann Karl3. Platz: 1.022,5 Ringe Mayer HansVereinsmeister:179 Ringe (91 Vorrunde + 88 Finale) Schüler- u. Jugendklasse: Ruf Felix178 Ringe (93 Vorrunde + 85 Finale) Damen / Herren / Senioren: Lammel Nadja210,6 Ringe (106,0 Vorrunde + 104,6 Finale) Auflageschützen A+B+C: Heider AloisKlassenmeister:Schüler- u. Jugendklasse1. Platz: 94 Ringe Zech Niklas2. Platz: 91 Ringe Ruf Felix3. Platz: 89 Ringe Döring ValerieDamen-, Schützen- Seniorenklasse1. Platz: 93 Ringe Lammel Nadja2. Platz: 87 Ringe Thalhofer Hermann3. Platz: 83 Ringe Klein ElisabethAuflage- Senioren-A1. Platz: 104,9 Ringe Berger Elisabeth2. Platz: 103,5 Ringe Thalhofer Hermann3. Platz: 101,6 Ringe Broll JohannAuflage-Senioren B1. Platz: 106,7 Ringe Lerchner Helmut2. Platz: 106,0 Ringe Heider Alois3. Platz: 104,9 Ringe Heiligmann NorbertAuflage-Senioren C1. Platz: 105,6 Ringe Heiligmann Karl2. Platz: 104,3 Ringe Mayer Hans3. Platz: 104,2 Ringe Schmid Gerhard