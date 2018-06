Krumbach : Gasthof Munding |

Der AfD-Kreisverband Günzburg trifft sich in lockerer Runde zum Weißwurstfrühstück in Krumbach. Hier diskutieren wir und geben Interessierten gerne Auskunft über alle Themen die nicht nur uns, sondern hoffentlich auch Euch, auf dem Herzen liegen. Kommen Sie vorbei, schauen Sie rein. Erfahren Sie, was wir tun können und welche kleinen Bewegungen es in der Politik schon gibt.

Die AfD wirkt.