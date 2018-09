Am kommenden Samstag, den 29.09.2018, von 9:30 - 12:00, unterhält der AfD-Kreisverband Günzburg in Krumbach in der Karl-Mantel-Str. einen Infostand zur Landtags- und Bezirkstagswahl. Die Direktkandidaten Gerd Mannes (Landtag) und Friedrich Holzwarth (Bezirkstag) sind vor Ort.

Auch gibt es Informationen zur Veranstaltung mit dem MDB und Landesvorsitzenden Martin Sichert am 30.09.2018 in Thannhausen.