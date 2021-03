Das Unions-Debakel der jüngsten Landtagswahlen……

........in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat vielerlei Gründe. Und nach den Umfragewerten haben die Unionsparteien abgebaut. Allerdings scheint nicht nur die Pandemie allein den Grund dafür darzustellen, sondern der Umgang damit und die unprofessionelle Art des Entgegenwirkens.

In Baden-Württemberg hat Kretschmann einfach eine gute Regierungsarbeit hingelegt. Ob dies nun viel mit Grün zu tun hat oder eben nur die Person, die dahintersteckt? Wurde er in der jüngsten Zeit wegen der Corona-Pandemie auch das eine oder andere Mal schief angegangen, wurden in Stuttgart Krawalle organisiert, steht der Stuttgarter und der Ulmer Bahnhof in der Kritik. Dennoch sind sich die über 60ig jährigen Großteils einig, auch mit 72 kann man noch gute Politik machen, wenn auch nicht immer mit dem Rahmenprogramm der Bundes-Grünen.In Rheinland-Pfalz sieht es ähnlich mit der Dreyer aus. Nicht immer war die Pandemie dort von Erfolg gekrönt, doch die Dreyer hat einen gesunden Mittelweg gefunden. Ist nie groß herausgestochen, war allerdings immer präsent. Und sie hat ein Erkennungsmerkmal, was man eben von neuem Unions-Herausforderer*innen nicht immer behaupten kann. Und ein Laschet ist halt da auch weit weg.Wer jetzt in der Union das Haar in der Suppe suchen und finden will, der sollte in seinem eigenen Partei-Teller suchen. Ein Gysi von den Linken kassiert als Mandatsträger nebenher für Auftritte und Reden noch Gelder, ebenso der nicht mehr in der Politik tätige Lafontaine. Bei den Sozialdemokraten haben sich manche Minister, aber auch der ehemalige Bundeskanzler Schröder zu Amtszeiten die richtigen Wege asphaltieren lassen, um danach damit Geld zu machen. Die schwarzen Schafe stecken überall unter den Parteiherden. Sie werden zwar nicht gezüchtet, aber all jene die ohne Vitamin B in der freien Wirtschaft keinen Fuß fassen können, die verschlägt es erst mal in die Politik, denn diese macht Tür und Tor auf.Der Herr Spahn mit seiner Millionen-Villa, was vertuscht dieser? Der Herr Scholz ist auch noch nicht ganz aus seinem Dilemma heraus, hatte auch mit Vertuschungsversuchen Dreck am Stecken. Und wer intensiver recherchiert, die Zeit dafür hat, findet immer. Bei manchen Doktorarbeiten hat man genauer hingeschaut und Konsequenzen gezogen, bei anderen weniger. Die Abstrafung von Mandatsträgern bewegt sich auf ungleichen Wegen, und so werden von Sauter, Nüsslein, Lobes und Co am Ende nur ein fader Geschmack bleiben, gesetzlich nichts vorzuwerfen ist, charakterlose Unverschämtheit nicht strafbar ist.Und so können ein paar faule Äpfel eine ganze Ernte ruinieren, ein paar faule Kartoffeln einen ganzen Acker einpflügen lassen. Doch hier muss halt im Vorfeld dafür gesorgt werden, dass ein fauler Apfel am Baum frühzeitig erkannt und unbürokratisch ohne Aufmerksamkeit entfernt wird. Allerdings, warum soll eine Krähe der anderen ein Auge aushacken so lange sie selbst nicht betroffen ist …….