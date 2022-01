Worte zum Jahresanfang

Ein neues Jahr pocht an das Tor.Du schobst vielleicht den Riegel vor.Bleibst gern allein mit deinen Sorgen.Was hilft’s ?Mach auf s’ist Neujahrsmorgen.Da steht der Fremdling : sprich Willkommen,der ihn gesandt, tat’s dir zu Frommen.Was er dir bringt, was er dir nimmtRuht noch in Schleiern unbestimmt.Du kannst nicht in die Zukunft schauen,doch darfst du ihr in Gott vertrauen.Drum fass ein Herz, reich ihm die HandUnd gönn dem Boten unbekanntDen besten Gruß, von dem du weißt :”Das walt Gott Vater, Sohn und Geist !“von Rudolf Alexander Schröder