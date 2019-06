Workshop Songwriting I - Your message in music!

Dieser Workshop soll Kreativität und Neugier im Bereich Songwriting wecken und sinnvolle und inspirierende Ideen zum Schreiben eigener Songs vermitteln!



„Ihr habt drei Strophen und euch fällt kein Chorus ein? Ihr habt eine Textidee und euch fehlt dazu die passende Musik, oder euch fehlen die Lyrics zur bereits fertigen Musik? Ihr habt tausend Akkorde geschrieben aber euch fällt einfach keine gute hookline ein? Ihr wollt komponieren tut euch aber schwer zu Ideen zu kommen? Ihr wisst nicht, in welcher Besetzung eure Songs am besten klingen? Dann seid ihr bei uns genau richtig!“

Dozenten:

online

Anne Czichowsky und Markus Birkle beleuchten mit den Teilnehmern zusammen die Welt des harmonisch-melodischen Grooves um Ideen zum Klingen zu bringen. Was macht einen Song zu einem guten Song, was berührt und bewegt uns an Musik, was ist die Message und wie findet eine persönliche Story ihren Ausdruck in Form von Musik und Klang - all diese Fragen stellen sich Dozenten und Teilnehmer gemeinsam und finden die musikalischen Antworten. Songanalyse und Sound-Alikes dienen als Beispiele, wertvolle Tipps und Konzepte zum Komponieren von Akkorden, Melodien, Hooklines und Lyrics erweitern den Horizont und Ideenfundus, Sound und Instrumentierung runden die Songideen ab - und am Ende des Workshops wird das Ergebnis mit einem kleinen Konzert auf der Bühne vorgestellt!Ob Rock, Pop, Soul, Folk, Hip Hop, Electro, Techno oder R‘n‘B, jede Stilrichtung ist willkommen und es kann auch beim Texten gerne sprachlich bunt zugehen. Bereits bestehende Songideen der Teilnehmer sind willkommen, vor allem auch halb fertige Ideen, die dann gemeinsam weiterentwickelt werden können.Anne Czichowsky, Jazzsängerin, Dozentin für Gesang an der Berufsfachschule für Musik Krumbach, an der HMT München und der ZHdK Zürich.Markus Birkle, Gitarrist bei u.a. Den Fantastischen Vier, Dozent für E-Gitarre, Recording & Arranging an der Berufsfachschule für Musik Krumbach.Der Workshop wird veranstaltet vom Netzwerk Musik in Schwaben.