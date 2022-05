Es gibt aber auch andernorts Hexenfeuer oder wie bei uns die Freinacht.Ursrünglich geht die Walpurgisnacht auf die Hl. Walburga zurück, die am 1. Mai heilig gesprochen wurde. Sie galt als Schutzpatronin gegen böse Geister. Im Mittelalter ließ man die Kirchenglocken an diesem Tag läuten, um sich vor Hexenspuk zu schützen. Der Brauch, der traditionell in Nord- und Mitteleuropa beheimatet ist, geht auf heidnische Frühlingsfeste zurück. Die Walpurgisnacht vereint keltische und germanische Traditionen sowie katholisches Brauchtum.In der Freinacht wird allerhand Schabernack getrieben, was wohl auch auf diese Hexennacht zurückgeht.Leider etwas spät habe ich im Netz noch ein nettes Gedicht zur Walpurgisnacht gefunden. Der Verfasser ist mir leider unbekannt.Krötenblut und Spinnenbein,Vodka mischt sie auch mit rein,die Brühe kocht,die Hexe lacht,denn heute ist Walpurgisnacht...In der Bude ist kaum Licht,die Hexe ist schon hackedicht,sie lallt voll Stolz-es ist vollbracht,denn heute ist Walpurgisnacht...Der Besen steht noch in der Scheune,Abflug ist so kurz vor Neune,die Hexe kippt noch ein' in' Schacht,denn heute ist Walpurgisnacht...Das war vermutlich bissl viel,der Besen röhrt,es qualmt der Stiel,die Hexe grölt-ich hab die Macht,denn heute ist Walpurgisnacht...Sie flattert fröhlich über'n Wald,der Besen war schon ziemlich alt,es rumst und scheppert,zischt und kracht,das war's wohl mit Walpurgisnacht...Der Besen hing zerfetzt im Ast,die Hexe wirkte sehr gefasstund sprach zum Mond dann mit Bedacht-scheiß doch auf Walpurgisnacht...Und falls du auch ne Hexe bist,bau bitte nicht den selben Mist,entscheide dich bewusst für's Laufen,denn wer fliegt, der darf nicht saufen!Ich hoff', du hast jetzt schön gelacht,viel Spaßin der Walpurgisnacht !