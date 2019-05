Literaturherbsteröffnung am 16.09.2019 mit Wladimir Kaminer in der Raiba Schwaben Mitte in Krumbach

Wladimir Wiktorowitsch Kaminer (*19. Juli 1967 in Moskau, Sowjetunion) ist ein deutscher Schriftsteller und Kolumnist russisch-jüdischer Herkunft. Seine Erzählbände Militärmusik und Russendisko machten ihn weit über die Grenzen Deutschlands hinweg bekannt. Kaminer schreibt seine Texte in deutscher Sprache und nicht in seiner Muttersprache Russisch. Bis Juli 2010 wurden 2,9 Mio. seiner Bücher verkauft. Allein Russendisko hatte bis März 2012 eine Gesamtauflage von über 1,3 Mio. 2012 startete der Kinofilm Russendisko von Oliver Ziegenbalg, der auf Kaminers Kurzgeschichten-Band Russendisko basiert. Die Hauptrollen spielen Matthias Schweighöfer, Friedrich Mücke, Christian Friedel und Susanne Bormann.



Er bringt am 19. August ein neues Buch mit dem Titel "Liebeserklärungen" raus.





Termin: Montag, 16.09.2019 um 19:30 Uhr

Ort: Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG,

Luitpoldstraße 2, 86381 Krumbach

Kartenvorverkauf ab 17.07.2019 in der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG mit Geschäftsstellen

16 € für Nichtmitglieder

14 € für Mitglieder der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG (Inhaber der goldenen girocard)