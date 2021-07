Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl eröffnen den 16. Krumbacher Literaturherbst

Krumbach : Stadtsaal Krumbach |

Das Künstlerpaar hat den Kontakt zum Publikum sehr vermisst und freut sich sehr, dass nun wieder Veranstaltungen möglich sind. Die beiden werden am Montag, 13. September 2021 um 19:30 Uhr im Krumbacher Stadtsaal mit einem literarisch-musikalischen Krimiabend den Krumbacher Literaturherbst eröffnen.



Klaus-Peter Wolf hat sowohl seinen Roman „Ostfriesenzorn“ als auch „Rupert Undercover – Ostfriesische Jagd“ im Gepäck. Beide Romane stiegen sofort von Null auf Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste ein und hielten sich dort über Monate in den Top Ten. Mit „Rupert Undercover – Ostfriesische Jagd“ ist dies zum 13. Mal in Folge gelungen.

Die Ostfriesenkrimis werden vom ZDF verfilmt und zur besten Sendezeit, samstags um 20.15 Uhr, ausgestrahlt. Die von Bettina Göschl gesummte Erkennungsmelodie ist inzwischen ein Markenzeichen der Reihe geworden. Auch die Hörbücher der Reihe werden damit eröffnet und bei jedem literarisch-musikalischen Krimiabend ertönt zunächst Bettina Göschls Stimme.



Rupert Undercover – Ostfriesische Jagd:

Klaus-Peter Wolf zur Entstehung der „Rupert“-Trilogie:

„Rupert war eigentlich eine Nebenfigur in meinen Ostfriesenkrimis. Er symbolisierte für mich das Drama des modernen Mannes, die sich verändernden Rollen und die Umbrüche im Männer- und Frauenbild, bei denen nicht mehr jeder mitkommt. Rupert ist auf der Suche nach männlichen Vorbildern immer wieder gescheitert. Er holt sie sich aus amerikanischen Kinofilmen. Wer aber heute versucht, zu sein wie Humphrey Bogart, wird schnell zur lächerlichen Figur. Auch Bruce Willis hilft Rupert nicht wirklich weiter, denn im Zweifelsfall nutzt es dem modernen Mann nicht, sein Hemd zu zerreißen, ein paar Zigaretten zu rauchen und ein paar Leute umzulegen. Rupert kapiert schon, was nicht mehr geht, aber er weiß noch nicht, wie er es genau anstellen soll.

Sein Frauenbild kommt aus den Sechzigern. Er wäre so gerne ein Held, aber ihm fehlen die Möglichkeiten dazu. Undiplomatisch sagt er fast immer ungefiltert, was er gerade denkt. So wurden einige seiner Sprüche Kult.



Klaus-Peter Wolf

Klaus-Peter Wolf, 1954 in Gelsenkirchen geboren, lebt als freier Schriftsteller in der ostfriesischen Stadt Norden, im selben Viertel wie seine Kommissarin Ann Kathrin Klaasen. Wie sie ist er nach langen Jahren im Ruhrgebiet, im Westerwald und in Köln an die Küste gezogen und Wahl-Ostfriese geworden. Seine Bücher und Filme wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Bislang sind seine Bücher in 26 Sprachen übersetzt und über dreizehn Millionen Mal verkauft worden. Mehr als 60 seiner Drehbücher wurden verfilmt, darunter viele für »Tatort« und »Polizeiruf 110«. Der Autor ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Die Romane seiner Serie mit Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen stehen regelmäßig mehrere Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste.

Die ersten sechs Ostfriesenkrimis wurden bereits von der Schiwago-Filmproduktion fürs ZDF verfilmt und begeisterten Millionen Zuschauer.

Noch in diesem Jahr sollen „Ostfriesenmoor“ und „Ostfriesenfeuer“ verfilmt werden. In jedem Film haben Klaus-Peter Wolf und seine Frau Bettina Göschl einen Cameo-Auftritt. Bettina Göschl summt die Titelmelodie.



Eintrittspreis (ohne Getränkebewirtung):

16 € für Nichtmitglieder

14 € für Mitglieder der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG (Inhaber der goldenen girocard)



Karten sind in den Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG erhältlich.

Zu Ihrem Schutz ist die Teilnehmerzahl begrenzt!