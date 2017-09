Teil 5 - Sternenhimmel am 23. September 2017 und die Apokalypse 12 – Jupiter am Himmel und das Knäblein aus der Offenbarung

Seit November 2016 befindet sich Jupiter im Bauchbereich des Sternbild Jungfrau um es am 24. September wieder zu verlassen. Man könnte sagen, er wird geboren, da sein Aufenthalt in etwa der Zeit gleicht, die eine menschliche Schwangerschaft dauert. In der Bibel steht dazu:

Wen repräsentiert Jupiter - wer ist der Sohn oder das Knäblein?

Juda - David - Abraham

Abraham - Vater vieler Völker

Visionen des Jüngers Johannes

„Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt.“ (Off. 12.2)Im letzten Beitrag wies ich auf die Szene am Kreuz hin, in der Jesus vom Kreuz herab einen Sohn und eine Mutter hinterlassen hat.„Weib, siehe, das ist dein Sohn! Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter!“ (Joh. 19,26)Machen wir uns auf die Suche nach diesem Sohn und die Verbindung zum Knäblein der Apokalyptischen Schau, das als Jupiter am Himmel im Sternbild der Jungfrau am 23. September 2017 sich zeigt.Die Geheime Offenbarung des Johannes, oder die Apokalypse, wie sie auch genannt wird, entstand zu einer Zeit als das Leben Jesu bereits vorüber war. Seher dieser Visionen war der Jünger Johannes. Bei seinen Schauungen war er entrückt in den Himmel und im Geist, wie es nachzulesen ist.„Darnach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel; und die erste Stimme, die ich gehört hatte mit mir reden wie eine Posaune, die sprach: Steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und alsobald war ich im Geist.“ (Off. 4.1)Bei seiner himmlisch-geistigen Schau wurde ihm mitgeteilt, dass nur einer dazu befähigt war, diese Übermittlungen zu verstehen und auszulegen. Hierfür müsse er aber erst überwinden, der Löwe von Juda aus der Wurzel Davids.„Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden ward, das Buch aufzutun und zu lesen noch hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu brechen seine sieben Siegel.“ (Offenbarung 5,1-5)Dieser Löwe von Juda begegnet uns in der Bibel im Alten Testament als einer der Söhne Jakobs und König David als eine ebenfalls bedeutende Figur. In den Psalmen Davids finden sich viele verschiedene Kirchen und Gemeinschaften wieder. David hat mit sich gerungen in seinem Leben bis er von der Härte langsam zur Liebe gelangen konnte. Er musste also erst sein altes Verhalten überwinden um gerecht zu werden.David wird von den Juden am Ende als der Messias erwartet, so wie Christen auf die Wiederkunft Christi hoffen und die Moslems Ali als ihren 12. Imam erwarten.Wer dem Gedankengut der Reinkarnation gegenüber aufgeschlossen ist kann viele Zusammenhänge des Alten Testaments verstehen, die erst dadurch einen Sinn ergeben. So kann man mehr als nur vermuten, dass David und Juda jeweils eine Inkarnation der gleichen Seele sind. Wie wäre sonst diese Aussage, der Löwe von Juda aus der Wurzel Davids zu erklären, ohne Gedankenakrobatik vollbringen zu müssen?Wer bei David nachliest, wird erkennen, dass Gott ihn gesalbt hat und mit ihm einen Bund geschlossen hat, so wie einst mit Abraham, Isaak und Jakob. Abraham wurde zugesagt, es solle sein Same gesegnet sein nach ihm und er solle zum Vater vieler Völker werden. Also auch in seinen weiteren Erdenleben sollen seine Taten Früchte tragen und er Vater vieler Völker sein. Mit den Augen der Reinkarnation kann leicht verstanden werden, was Jesus mit den Worten wohl gemeint als er sagte:"Abraham, euer Vater, ward froh, dass er meinen Tag sehen sollte; und er sah ihn und freute sich." (Joh. 8,56)Abraham war zur Zeit Jesu auf Erden in einem Körper, als ein Mensch mit anderem Namen und Jesus kannte diese Seele.Sowohl die Christen wie auch die Moslems gründen ihre Religion auf Ur-Vater Abraham. Sollte diese Seele am Ende erweckt werden um nach seinem Überwinden fähig zu werden die Geheimnisse der Offenbarung zu entschlüsseln, dann kann sichtbar werden, dass alle Religionen den gleichen Ursprung haben.Wie entlastend wäre dies doch für eine Menschheit, die in ihren unterschiedlichen Auffassungen von Religion viel Unverständnis und Ängste untereinander hervorbringt?Der Jünger Johannes hatte bei seiner Schau sowohl Zukunftsvisionen, wie auch Erinnerungen an die geistige Ur-Heimat der Seelen, aus der wir Menschen kommen bevor die Materiewelten bestanden. Er befand sich ja hinter der aufgetanen Himmelstür im Geist, wie eingangs im Wort der Offenbarung zu lesen war.Was er dort sah, durfte eine einfache Frau, Anita Wolf, bereits in den Jahren 1949/1950 aufschreiben. Sie empfing ein aus höchster Quelle inspiriertes Werk: „UR-Ewigkeit in Raum und Zeit“Was uns darin mitgeteilt wird und was dies mit dem Sternenhimmel vom 23. September 2017 zu tun hat, beim nächsten Mal.